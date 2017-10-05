调查：美股料将在今年余下时间里蓄势 明年再度爆发

路透纽约10月5日 - 路透调查中受访分析师认为，美国股市八年多来的牛市将在今年余下时间里继续酝酿，明年将会再度爆发。分析师对企业获利看法乐观，但忧心税收改革进展缓慢。

路透访问的47位分析师预估中值显示，标准普尔500指数今年可能收在2,525点，较2016年收盘上涨约13%，但比周二收盘2,534.58点跌0.4%。

美股在第三季强劲上扬，部分因为美国总统特朗普近来提出30年来最大规模的联邦税改计划。目前股指处于纪录高位，已高于6月路透调查中分析师的预估中值2,460点。

调查中对标普500指数2018年底的预估中值为2,675点。

“经济和企业获利情况都相当不错，这些是基本因素。因此今年迄今股市涨势良好，而且可能还会让我们一些人认为股市不错但还没有好到要非常小心的程度，”Nuveen资产管理公司首席股市分析师Robert Doll说。他预测标普500指数年底时目标位在2,550点。

近期侵袭美国的飓风导致8月消费者支出有所减少，但也在一定程度上推动一项美国制造业活动指数在9月升至13年半高点附近。

另有数据显示， 美国8月资本财订单增幅超预期。

牛市能延续多长还取决于美国联邦储备委员会(美联储/FED)，联储的宽松货币政策刺激了市场近几年的涨势。此外还要看美国经济在联储进一步升息时能否保持增长。

上月美联储暗示，预计到今年年底前再升息一次，但表示正在密切关注通胀。分析师认为，如果通胀继续偏低，也可能意味着联储不会那么积极。

分析师预期企业的获利成长将有助于支持股市的高估值和持续涨势。汤森路透数据显示，预计标普500指数成分股企业在今明两年的获利料分别较上年增长11.5%和11.1%。

目前标普以未来一年获利预估计算的市盈率约为18倍，远高于长期平均值15倍。

板块选择中，科技股仍然是许多分析师的首选。标普500科技股指数涨幅远高于整体大盘，截至周二今年已累计上涨约26%。

调查中许多分析师表示，他们预测市场波动性缺乏的情况至少将在近期持续，多数人预期CBOE波动率指数至少在接下来三到六个月不会升至历史正常水平。

调查还显示，分析师预估道琼工业指数今年料收于23,000点，略高于周二收盘22,614.67点。明年该指数料收报24,420点。(完)