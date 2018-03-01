（更正）调查：美股料继续反弹 今年涨幅或超过8%

更正：倒数第五段译文有误，应删除波动率指数数值后面的”%”。

2018年2月26日，美国纽约，纽交所内交易员们的工作场景。REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约2月28日 - 一项对华尔街市场分析师的路透调查显示，美国股市2月稍早下跌后在近期展开的反弹可能延续，今年有望上涨逾8%，继续2009年开始的牛市行情。

目前企业获利强劲增长，经济受到更多财政刺激的支撑而强力扩张，将支撑股市进一步走强。

但分析师担心通胀大幅上升足以促使美联储加快升息，连同波动率的增大，都将继续困扰市场。部分是受升息加速预期的影响，标普500指数.SPX从1月26日的纪录高位下滑逾10%。

路透在过去两周对逾50名分析师的调查预测中值显示，标普500指数年底时料在2,900点，较2017年收盘水平上涨约8.5%，较周一收盘时的2779.6点上升4.3%。

对2019年底的预测中值为3,000点。

对美国企业今年获利预估自12月以来跳升，美国国会当时通过税改，包括将企业税率由35%骤降至21%。国内外经济成长好转，亦提振对企业获利的预估。

“我们正处于对股票有利的经济背景当中。经济正在增长，企业获利也在成长。我们对于我们的目标没有更加乐观，唯一的原因就是利率上升，”BNY Mellon Wealth Management投资长Leo Grohowski表示；该公司对标普500指数的年底目标是2,850点。

**估值好转**

近期市场深跌，加上外界对企业获利抱持乐观情绪，反倒有助于压低指数市盈率，进而纾缓对估值过高的疑虑。

汤森路透数据显示，本月指数市盈率一度降至逾一年低位。

“股价实际上没有那么昂贵，因为获利强劲增长，且市场已有某种程度的回落，”瑞士信贷首席美国股票策略师Jonathan Golub表示；他预测标普500指数年底将以3,000点作收。

股市已收复了近来跌幅中的很大部分，标普500指数现在较最高点低约4%。

分析师预计标普500指数成分股企业2018年获利将增长19.2%，高于12月底预估的11.5%。

总统特朗普的目标是让美国经济每年增长3%。鉴于税改法案已获得通过，投资者乐观地认为接下来将是提振基建支出的议案。

**波动性**

很多分析师对2018年股价的预估与本月大跌前的相同，尽管一些分析师称他们已经在预估中体现了近来的跌势。

在市场修正期间，波动性大幅攀升。甚至有很多受访分析师认为，Cboe波动率指数(VIX)今年将远高于过去一年均值11，很可能会在15-20之间。该波动率指数是衡量标普500指数近期波动性的一个重要指标，周一收于15.80。

美联储1月政策会议结果维持利率不变，但称通胀今年可能上升。美联储决策者去年12月时预期今年将升息三次。

金融股和科技股是几位分析师预计今年将有好表现的板块之一，他们说利率较高将使金融股受惠；而科技股获利增长强劲引领了去年标普500指数的涨势。

另一方面，分析师今年较不看好公用事业及其他类股，这类板块在利率上升时通常表现落后大盘。

调查结果也显示，道指今年结束时将为27,200点，比周一收盘价25,709.27点高出6%。预计道指在2019年结束时为27,650点。(完)