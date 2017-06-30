调查：美股下半年料小幅上涨 对经济和特朗普政策的担忧犹存

路透纽约6月29日 - 路透调查显示，美国股市在今年下半年将小幅上涨，不过若未来经济表现令人失望，或特朗普经济计划的不确定性加剧，可能会引发市场回调。

标准普尔500指数.SPX今年年底料收于2,460点，较周三收盘价2,440.69点仅上涨1%，但仍将创下纪录新高。

本次路透调查的51位策略师的预估中值略高于3月调查时的水准。

企业获利料继续增长，将带动股指在不引发估值过高的情况下进一步上扬。

标准普尔500指数的动态市盈率为18倍，接近逾10年来最高水准。但分析师预计，标准普尔500指数成分股企业今年获利将增长11.3%，一些分析师称，估值已经见顶。

一些受访者认为股市今年至少回调10%是有可能的，称美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能过于激进、油价进一步下跌以及获利增长不及预期也是股市所面临的风险。

围绕特朗普将能够推进其税改和其他亲商业计划的乐观情绪之前带动股市上涨。

但投资者已对特朗普的国内政策计划提出质疑。在美国参议院共和党议员推迟就医改法案的表决后，股市在周二下跌。医改法案表决推迟将增加特朗普政府推进税改和基建支出的难度。

“若企业获利达不到普遍预估，或者特朗普没有大幅减税，你将无法从股市中赚到钱，”Hugh Johnson Advisors的投资长Hugh Johnson说。

投资者还担心，在美国经济增长未能加快的情况下，美联储却采取更加鹰派的立场。

调查还显示，道琼工业指数.DJI在今年将收在21,998点，较周三收盘价上涨约2.5%。(完)