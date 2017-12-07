调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬

路透班加罗尔12月7日 - 路透调查显示，未来一年美元兑其他主要货币或进一步下跌，而大多数外汇交易商认为，美国参议院刚刚通过的大规模减税法案将对美元产生积极影响。

资料图片：2015年3月，美元和欧元纸币。REUTERS/Stoyan Nenov

12月4-6日进行的最新月度路透调查发现，回答一个额外问题的外汇策略师中有微弱多数认为，若最终税改法案变化不大，一年后应当也会支撑美元。

不过本周收集的有关美元未来表现的预期明显更为低迷，未来12个月欧元汇率预期是三年多来路透调查中的最高水平。

这表明，还不清楚税改会给已然强劲的美国经济带来怎样的提振。

“分析显示，已通过的财政改革计划短期内至多给经济带来微弱的积极影响，可能有助于缓解2017年大部分时间美元兑10国集团(G10)货币的颓势，”西班牙对外银行(BBVA)策略师Roberto Cobo Garcia称。

美元兑一篮子货币年内已经下跌近9%，全年表现或将是14年来最糟。

12个月后欧元兑美元EUR=汇率的预期中值为1.22美元。BBVA的预期与中值一致。在过去一年近60个预测样本中，BBVA这项预测的准确度排在前三位。

ING Financial Markets对12个月后欧元兑美元汇率的预测值最高，为1.30美元。过去一年该行这项预测的准确度排在前10名。

在预计最终税改法案将在一年后支撑美元的分析师中，大约三分之一仍预计未来12个月美元将走软。

一个月前，同一组分析师在调查中称，需要重大减税法案来推动美元走高。

今年早些时候，几位外汇策略师预计美元大涨--部分人士甚至预计欧元兑美元将跌至平价水平；但现在随着欧元上涨，他们不得不放弃上述观点。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)，投机客所持美元净空仓已增至一个多月来最高水平。

在最终税改法案进一步明确、后续刺激措施出台之前，美元下行压力或持续存在。

“我们仍然怀疑税改案对投资和效率的影响，这些经济影响将增加潜在产出，而且对美元有利，”BBVA的Garcia称。

“因此我们预计税改影响有限，极短期内可能有微弱正面影响，长期内有微弱的负面影响，但长期预测基本呈中性。”(完)