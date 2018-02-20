调查：分析师称美国现在减税不是个好主意 但将提振经济增长

路透2月15日 - 路透调查的分析师认为，鉴于经济接近充分就业，美国政府在当前商业周期阶段进行减税的做法是错误的，但此举将帮助提振今年的经济成长，并为美国联邦储备委员会(美联储/FED)提供升息的更多理由。

路透2月8日至14日期间对100多位分析师的访查显示，2018年美国经济增长前景被再次上调，不过分析师将对于美联储青睐的通胀指标何时将达到目标水准的预期推后了一个季度，至明年年初。

调查显示，预计美联储青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数--均值今年每个季度都将低于2%。调查结束后出炉的数据显示，美国1月消费者物价指数(CPI)升幅高于预期。

不过，美联储2018年可能按照自己的预期升息三次，即使美国一些决策者仍担心薪资通胀和整体物价压力疲弱问题。

但目前失业率处于17年低点4.1%，而且很多分析师警告称，经济现在并不需要更多财政刺激措施。

“(减税)的时机和构成都是错误的。增加基建支出可以比给企业资金更能拉动生产率和未来经济增长，”世界大型企业研究会(Conference Board)资深美国分析师Brian Schaitkin称。

本月鲍威尔接替叶伦担任美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席，尽管外界普遍预计他将延续叶伦的政策路径，但今年加息三次以上的可能性已有所上升。

预计今年加息四次的分析师多于上次调查的结果。1月份通胀数据公布后，市场预计今年加息四次的可能性为四分之一，高于上周的大约六分之一。

调查中的普遍预期为，3月份联邦基金利率将上升25个基点至1.50%-1.75%。预计之后美联储将在第二和第三季度加息，到2018年末加息至2.00%-2.25%。(完)