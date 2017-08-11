调查：美国经济扩张还能保持两年或更久

路透班加罗尔8月11日 - 路透调查访问的分析师多数认为，美国经济扩张将再持续两年，他们还预计经济不会像特朗普政府预计的那样加速成长。

2007-2009年金融危机之后的复苏之路异常漫长。这次成长阶段已经持续96个月，如果路透调查得出的上述预测能够实现，美国经济将创150多年以来最长的扩张期。

最近经济加速情况仍然不如人意，导致受访分析师再度小幅下降预期。这次路透调查是在8月7-10日进行的，访问了逾100名分析师。

不过57名回答了一个关于景气周期的额外问题的分析师中，有34名认为美国经济扩张还会持续两年以上。

“扩张不会永远保持，”富国银行(Wells Fargo)资深分析师Sam Bullard称，并表示还会持续个两三年。“看起来稳定温和的增长能保持一段时间。”

剩余23名受访者表示，此轮扩张可能仅会持续一至两年。这些在美国、加拿大和欧洲的受访分析师，没有一人预计扩张将在一年内结束。

第二季美国GDP环比年率料增长2.6%，增幅低于7月调查时预计的2.7%。但增长趋势尚未脱离2%附近水准。

最新的调查显示明年底之前每个季度的GDP增幅料为2.1-2.5%，略低于上月调查时预计的2.2-2.5%。但本轮经济扩张期间，增长率并不是那么稳定，而且总体来看没有哪个经济体是这么稳定的。

增长前景温和仍主要是因为，尽管经济已接近充分就业，但薪资增长依然低迷，这导致支出放缓。此外，对特朗普政府将减税的预期也在减弱。

虽然这并未妨碍股市屡创新高，但已拖累美元指数下跌近9%。

通胀预期依然低迷，美国联邦储备委员会(美联储/FED)青睐的指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数升幅预计在2018年第四季之前都将无法达到美联储2%的目标。

到2017年底之前的每个季度，核心PCE物价指数升幅平均料在1.5-1.6%。

**秋季可能缩表**

路透访问的100名分析师中，有94名认为尽管通胀前景低迷，但美联储预计仍会在9月宣布措施开始缩减规模超过4万亿美元的资产负债表。

五位受访者认为可能会在今年最后一季的某个时间宣布，一名分析师预测在明年初。

调查还预测美联储将在10月或12月升息25个基点，将联邦基金利率目标区间提高到1.25-1.50%。2018年美联储预计还将再加息三次，每次25个基点。

“目前美联储的行动是在暗示，健康的经济状况再加上强劲的金融环境，远远抵消了通胀方面的不足，”美银美林全球经济研究负责人Ethan Harris表示。

“他们很可能9月宣布缩表，有超过50%的机率在12月宣布升息。”

当被问及美联储是否应当在通胀率达到目标水平之前开始缩表，62位受访分析师中的55位做出肯定回答。

但也有人持不同看法。有一些分析师担心，美联储设想的紧缩速度可能挫伤经济，尤其是在经济复苏乏力的情况下。(完)