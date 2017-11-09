调查：美元能否持续上升 取决于美国国会是否通过重大的税改计划

路透班加罗尔11月9日 - 据路透对外汇策略师的最新调查，在已消化了美联储未来升息前景的情况下，近期上涨的美元未来命运取决于国会能否通过重大的税改计划。

资料图片：2016年12月，华盛顿，黄昏时的美国国会大厦。REUTERS/Joshua Roberts

尽管美国共和党希望在11月底截止日期前就税改达成共识，但绝对没有把握。

华盛顿邮报周二的一篇报导暗示，共和党领袖正在考虑延迟一年再降低公司税率，以遵守参议院规则。随后，投资者对美元的乐观情绪消退。

民主党周二在弗吉尼亚州取得政治上的全面胜利，令共和党人再受打击。

在11月3-8日对逾60位外汇策略师的最新调查显示，未来一年美元料将持稳。

但对美元兑其他几种货币汇率的最低预估甚至较上月预测更悲观。

回答一个额外问题的逾50位策略师中约80%的人表示，重大税改将提振美元，但不是每个人都相信国会将通过这一计划。

“美元走势平稳，主要因为投资者将他们的关注焦点转至总统特朗普的税改计划，以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)明年的人员构成可能更加鹰派。我们预计，美元从从目前水平上行的可能性有限，”CA-CIB的10国集团(G10)外汇策略主管Valentin Marinov在研究报告中称。

“尤其是考虑到美联储12月升息已被基本消化。”

据美国商品期货交易委员会(CFTC)，尽管投机客将美元空仓减至15周最低位，但最新数据显示，投机客已连续16周持有净空头仓位。

“我们认为美元涨势正在接近尾声，”摩根大通的G10外汇策略师David Adams指出，“与税改相关的近期政治风险也让我们保持对美元看空，多数正面的税改消息已被消化。”

减税议案能否获得通过的不确定性也拉低了通胀预期和长期公债收益率，同时即将进行的升息推高了短期公债收益率，导致美国公债收益率曲线达到10年来最平程度。

特朗普提名鲍威尔为美联储下任主席的决定，亦令市场对美元的预期保持稳定。

回答另一个问题的逾50位分析师中的超过四分之三的人表示，在鲍威尔被提名后，他们的美元预估所面临的风险不变。

**欧元仍获青睐**

继欧洲央行(ECB)10月26日表示从1月起将每月购债规模砍半至300亿欧元后，欧元/美元一直限于窄幅波动，上月累计跌逾1%。

欧央行将购债措施延长九个月，这亦遏制欧元进一步上涨。

不过今年欧元/美元已累计涨逾10%，且2017年将有望成为2013年以来首个录得涨幅的日历年度。

预期欧元/美元一个月后的汇率将在1.16美元左右，较周三大体持平。预期三个月和一年后的汇率将小涨至1.17和1.20，同上次预期类似。

美国和日本迥然不同的货币政策已推动美元/日圆周一来到八个月高点114.735。

美联储预期将会行使在逐步收紧政策的道路上，日本央行则并不急于退出超宽松货币政策。

预期日圆/美元将保持平稳，一年后的汇率将在114.7左右，周三报113.6。较上月相比，预估区间的高点和低点均扩大。(完)