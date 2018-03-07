（更正）调查：人民币贬值压力或减轻 受益于美元回软

（更正：标题有误，改为”受益于美元回软”，非“受益于美联储加快升息步伐的预期”。调整第一段语序。）

资料图片：2010年11月，中国北京，人民币和美元纸币。REUTERS/Petar Kujundzic

路透班加罗尔3月7日 - 路透对汇率分析师的调查显示，虽然市场预计美联储今年升息次数可能多于先前预测的三次, 但人民币未来一年仍料仅会小幅下跌。

美联储新任主席鲍威尔上月对美国经济作出乐观评估，加上美国政府实施减税举措，促使分析师对美联储今年升息次数的预期由三次上调至四次。

但近期美元的偏空人气使得对人民币汇率预期的悲观程度比一个月前有所减轻，市场目前对于美联储在2018年加息四次的预期持谨慎态度。

美国总统特朗普上周决定对进口钢铝课征重税，引发对全面爆发贸易战的担忧，美元前景因此变得黯淡。

路透3月1日至6日对近60位外汇分析师的调查显示，预计人民币兑美元即期CNY=CFXS六个月后将贬至6.40，一年后仍保持在该水准。人民币今年迄今涨逾2%。

前次调查中的预期为人民币将跌至6.44.

“随着美债收益率的上涨，美元可能收复部分失地，但我们认为美元今年将延续贬值走势，”澳新银行资深亚洲分析师Irene Cheung表示。

周二人民币兑美元随中间价微升，此前资深共和党人士建议特朗普勿要推进关税计划，以避免引发贸易战。

“尽管特朗普没有宣布细节，但征收关税将是很棘手的重大事件，”中信建投证券外汇分析师Li Yishuang称。

“如果此类措施被采纳，那么美元作为主要储备货币的地位将会被削弱，美元的长期前景也将蒙阴。”

中国国务院总理李克强周一作政府工作报告时称，中国将深化利率和汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

“(中国)当局可能维持人民币汇率稳定政策，这仍会为他们提供让人民币升值的空间，尤其是在美元面临贬值压力的情况下，”St. George Bank资深经济分析师Janu Chan称。

印度卢比INR=在接下来一年料将收复大约一半的失地，主要也是因为美元走贬。2018年至今，印度卢比下跌近2%。

最新的预测共识是一年后印度卢比兑美元交投在64.50，周二则交投在65.04。(完)