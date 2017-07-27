调查：人民币多仓规模升至去年12月以来最高 因美元走势低迷

路透7月27日 - 周四发布的路透调查显示，与两周前相比，投资者提高了对多数亚洲货币的看多押注，人民币的多仓规模增至去年12月以来最高，因美国动荡的政局令美元徘徊在数月低点附近。

该调查在周二至周三期间进行，所有回复都是在美联储为期两天的政策会议周三落幕之前给出的。

联储一如预期维持联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%不变，并称将维持缓慢收紧货币政策的路径。但还指出，整体通胀和衡量基础通胀的指标均下滑。这种对于通胀的鸽派论调导致美元兑一篮子主要货币跌至13个月低位。

美元本周已经因特朗普“通俄门”调查而承压，在白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)辞职之后进一步受到打击。

白宫的混乱局面引发对于美国政府能否在国会通过其税改及刺激计划的担忧。

菲律宾政府周一公布，今年上半年政府预算赤字为1,545亿披索，因财政收入和支出不达标，造成赤字超过同期的上限。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

(日/月)

27/7 -0.79 -0.88 -0.73 -0.50 -0.18 -1.00 -0.36 0.83 -1.13

13/7 -0.4 -0.07 -0.20 -0.27 0.05 -0.64 -0.34 0.76 -0.44

29/6 -0.34 -0.50 -0.45 -0.64 -0.37 -0.80 -0.20 0.53 -0.88

15/6 -0.71 -0.73 -0.57 -0.54 -0.50 -0.83 -0.57 -0.01 -0.84

1/6 -0.61 -0.78 -0.76 -0.66 -0.94 -1.05 -0.56 -0.11 -0.86

18/5 -0.27 -0.89 -0.60 -0.52 -1.00 -1.21 -0.48 -0.01 -0.62

4/5 -0.18 -0.40 -0.31 -0.54 -0.98 -1.25 -0.51 0.21 -0.52

20/4 -0.09 0.23 -0.17 -0.39 -0.54 -0.90 0.03 0.22 -0.50

6/4 -0.26 -0.71 -0.53 -0.47 -0.73 -0.97 0.08 0.33 -0.66

23/3 -0.07 -0.69 -0.43 -0.63 -0.76 -1.03 0.17 0.30 -0.71

9/3 0.17 0.06 0.14 -0.16 -0.21 -0.56 0.45 0.75 -0.09

(完)