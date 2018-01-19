调查：全球经济增长暖风强劲 澳洲经济未来两年料平稳高飞

路透悉尼1月19日 - 未来两年澳洲经济料有不错的表现，因就业、企业投资与公共支出将比较强劲，不过薪资增长低迷与消费者债务偏高为潜在威胁。

路透的分析师调查预估，澳洲1.8万亿澳元(1.44万亿美元)的年度国内生产总值(GDP) 2017年料扩张2.3%，与10月的预估相同。

有鉴于近期9月季度的经济增长率升至2.8%，且经济面的所有消息皆利好12月季度增长，因此上述预估可能略低。

分析师预估2018与2019年澳洲经济增长率都将为2.8%，延续26年没有出现技术性衰退的亮丽表现。

尽管经济可能不会火力全开，但会有足够的行业提供动能，让澳洲随着全球经济上升的节奏共舞。

“澳洲肯定会搭乘全球增长的东风，”汇丰的首席澳洲分析师Paul Bloxham说。

“我们预计2018年GDP增速将从2017年的2.4%加快至3.2%，全球需求增强将支持对能源大宗商品、高品质食品、以及旅游和教育的需求。”

随着以往的矿业投资投入生产，大宗商品出口正在快速扩张，特别是液化天然气(LNG)。澳洲即将成为全球最大的LNG出口国。

各州政府已经在大举增加基建支出，其效应正在蔓延至民间企业投资和商用地产建设。

关键是，企业已经重新对雇聘表现出兴趣。去年澳洲仅新增略超过40万个工作岗位，相当于美国增加岗位480万个。

这提振了第四季的消费者信心，并促进了亟需的支出反弹。

不过，和许多发达国家一样，这些新增就业并未转化为薪资的增长，薪资涨幅按年仍处在纪录低点附近。这拖累了家庭收入，而澳洲家庭目前的债务规模正处于纪录高位。

薪资增长乏力也导致通胀长期处在令人不安的低位。

澳洲央行青睐的核心通胀率在过去两年的大部分时间内都处在该央行2-3%目标区间的底部以下，这也是澳洲央行不得不将利率维持在1.5%的纪录低点的主要原因。

受访分析师也认为，未来物价压力仅会非常缓慢地上升。

今明两年消费者物价指数(CPI)升幅料平均为2.2%和2.3%，这至少意味着澳洲央行应该能够在被证明是必要的长时期内维持宽松政策。(完)