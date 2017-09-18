葡萄牙评等五年半之后获标普调升 重返投资级别

路透里斯本9月15日 - 周五，标准普尔在三大评级机构中率先将葡萄牙的信用评级调回投资级别，指因该国经济和公共财政改善。

葡萄牙在2012年1月债务危机最严重的时候丧失了投资级评级。

目前正当欧洲央行购债举措的利好影响逐步消退之际，本次调级可能吸引更多证券投资资金流向葡萄牙债券。

“当前我们预期，(葡萄牙债券)和多数欧洲国家的债券利差将会缩窄，这一点很重要，对投资者也是如此，因为他们非常关注利差，有时候更甚于实际收益率，”葡萄牙财长Mario Centeno对路透表示。

“目前对于欧洲货币政策未来的变化，我们已经准备得更加充分了，”他补充说。

2012年1月，当时也是在标普的评级动作后，葡萄牙完全失去了三大评级机构的投资级级别，带动葡萄牙指标10年期公债收益率飙升至逾17%的纪录高点。

从那之后，由于葡萄牙自身情况的改善，加上欧洲央行购债计划的帮助，该收益率已下降至约2.8%，但仍是欧元区第二高，仅次于希腊。

标普现将葡萄牙评级调高一个级距至最低的投资级别“BBB-”、展望仍为稳定；原先给予葡萄牙的评级是“BB+”、展望稳定。

“尽管我们认为葡萄牙的公共及民间部门负债高企是其信用软肋，但我们看到外部融资风险已明显下降，”标普声明稿称，并预测葡萄牙经济在2017-2020年平均增长率将超过2%，高于之前所预估的1.5%。(完)