美国参议院确认鲍威尔接替叶伦担任下届美联储主席

路透华盛顿1月23日 - 美国参议院周二确认了美联储理事鲍威尔接替叶伦担任下届美联储主席。在美国经济继续复苏之际，这可能有利于美国货币政策保持连续性。

共和党掌控的参议院以85-12的投票结果批准鲍威尔下月初开始担任美联储主席，任期四年。

这是最近几次对美联储主席人选的投票结果中，支持票优势最明显的一次，既表明了鲍威尔对两党的吸引力，也说明了美联储针对2007-2009年金融危机和经济衰退而采取的激进对策所引发的紧张关系正逐步缓和。

对于这些政策的争议导致叶伦在2013年当选美联储主席时的支持与反对票数差距较小，为56-26，对于伯南克第二任期提名的投票结果为70-30。

银行委员会主席及爱达荷州共和党人Mike Crapo在参议院称，鲍威尔将是“确保金融系统安全稳健，同时支持经济活跃增长的核心”。“他将在精简联邦监管和减轻不必要负担方面起到关键作用。”

鲍威尔接掌美联储之际，货币政策正在沿着逐步升息和削减资产负债表的稳健道路迈进，但美联储内部对于是否需要重新考虑通胀立场，以及最近大规模税改对经济可能产生什么影响的争论在发酵。

他还必须把握，对于特朗普政府推动撤回危机后的金融监管，予以多大力度的配合。

去监管的努力可能给鲍威尔带来最尖锐的反对。他曾是凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)的高管，对市场的理解是他出任美联储主席的优势。他不是经济学科班出身。

“我们需要一位能勇敢面对华尔街的美联储主席，”民主党参议员沃伦(Elizabeth Warren)称。“这个人不是理事鲍威尔。”

投票反对鲍威尔的12人，既有民主党议员，也有一些保守派共和党议员。

现年64岁的鲍威尔去年11月被特朗普提名担任下届美联储主席，由于其货币政策立场与叶伦非常接近，因此基本上是没有太大争议的人选。

他自2012年来便在美联储理事会任职，随着时间的推移益发支持叶伦所打造的内部共识：逐步升息；缓慢而稳定地减持美联储在对抗危机期间累积的资产；明确表示，如果危机再现愿意再次采取非常举措。

在11月的参议院提名确认听证会期间，鲍威尔表示，如果有必要，他将对未来问题做出果断回应。

鲍威尔在美联储任职近六年来从来没有对货币政策决定持有异议，不过近来公布的美联储2012年期间商议副本显示，当时他对美联储大规模购债计划感到不安。他后来认为叶伦的缓步升息作法对帮助就业市场复苏很重要，且和叶伦均担忧通胀疲弱，认为有理由对升息持续采取审慎作法。(完)