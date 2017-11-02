分析：若鲍威尔接任美联储主席 美股牛市可望延续

路透纽约11月2日 - 美国总统特朗普周四料提名美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔担任美联储下任主席，这可能会让投资者在货币政策连贯性方面获得一些宽慰，并支持长达八年的美股牛市，但对那些预期美元升值的投资者或许构成打击。

资料图片：2015年8月，纽约证交所外飘扬的美国国旗。REUTERS/Lucas Jackson

熟知内情的消息人士周三表示，特朗普计划提名鲍威尔为下一任美联储主席。这项提名料于周四公布。

华尔街日报周三在美国金融市场结束常规交易之后报导了这则消息，但市场对此反应平淡，因为过去一周市场上就广泛流传着鲍威尔最有可能接任的消息。

“最终宣布这件事，(股市)可能会觉得有点突然，但我认为这不算重大意外，也不意味着政策将明显转变，”芝加哥Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte表示。

Nolte称，如果选择不认同美联储当前政策的其他候选人，比如斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)，那风险会更大。

提名美联储主席当天市场表现图表：

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鲍威尔自2012年开始担任美联储理事，未曾对联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策决议投过反对票。外界认为他的观点与现任主席叶伦一致，所以若获提名似将让投资者对美联储可能的政策路径有更大的确定性。

叶伦的美联储主席任期将在2018年2月届满，不过她有资格继续担任美联储理事直至2024年。

重要的是，如果经济或市场前景发生变化，外界认为鲍威尔并不畏惧扭转目前大幅削减美联储资产负债表的计划。

“我们可以区分出极细微的差别，但整体而言，他将采取耐心的政策立场，与现在别无二致，”RBC Capital Markets在最近的研究报告中称。

所谓的“美联储卖权”(Fed put)能够维持下去，对于股市投资者而言至关重要。“美联储卖权”是指，股市投资者认为无论何时只要经济增长低迷或地缘政治风险上升，美联储将会向货币市场注入大量资金并 购买公债以维持利率在低位，实际上在市场下跌时提供支撑。

前主席贝南克主政时期，美联储帮助引领经济走出2008年金融危机。直到2014年2月时，贝南克交棒给叶伦。

在那段期间，美国标普500指数.SPX上涨将近40%。叶伦2014年上任以来，标普500指数上涨将近50%并且达到纪录高位。

市场观察人士指出，企业获利稳健、经济增长稳定，还有特朗普政府税改的可能性，都是近几个月股市上涨的推手。

但鉴于低利率是八年来股市牛气冲天的重要因素，所以投资者也把美联储主席换人视为一大风险，唯恐叶伦未获得续任将使股市涨势回吐。

**对美元可能不是好消息**

相反地，随着特朗普的经济主张无法迅速落实，美元年内已呈现走弱态势。

若鲍威尔获得任命，则美元可能进一步走软；而如果特朗普提名泰勒或前理事瓦尔许担任主席，美元可能会受到提振。外界认为泰勒和瓦尔许可能会更快地上调利率。

如果鲍威尔获得任命，可能会使债券价格上涨、收益率下跌。因为若选他担任主席，则意味着升息步伐将与叶伦担任主席的情况相仿。

但有分析师警告称，不要过多押注鲍威尔领导下的美联储就是叶伦时代的延续，并指出他的观点并不完全明朗。

“我们认为鲍威尔要更难懂一点，他似乎并没有像叶伦或泰勒那样的那么坚定的纲领性货币政策理念，”Natwest Markets分析师在报告中指出，并称他们预计鲍威尔的任命会有一个“略偏鸽派”的反应。

回顾过去30年，美联储新任主席提名当天的股市反应不一。2005年10月24日贝南克被提名为美联储主席时，道指.DJI和标普500指数均上涨了1.7%。1987年6月2日格林斯潘(Alan Greenspan)获得提名当日，道指下滑0.4%，标普500指数下跌0.5%。

叶伦提名当日，道指和标普指数分别小幅上涨，但股市当时比较谨慎，因为当时华府正陷入债务上限之争。(完)