拍拍贷成立智慧金融研究院 未来三年投10亿加码金融科技

路透上海1月18日 - 近期刚在美国上市的中国互联网金融公司--拍拍贷(PPDF.N)周四宣布成立智慧金融研究院，未来三年公司将向该研究院投入10亿元人民币，加码金融科技的研究与应用。

拍拍贷创始人、首席执行官（CEO）张俊在新闻会上表示，拍拍贷将延续技术、数据驱动的传统，在智慧金融研究院之下成立人工智能、区块链、金融云、大数据等四大研究中心。

“科技能够很好地解决金融之后的问题。”他说，智慧金融研究院不仅是为优化金融科技产业链服务，也要为监管服务。在监管部门积极防堵系统性风险之际，技术层面的提升不仅将提高行业的运营效率，也将提高行业整体透明度。

公司首席风险官兼首席数据官顾鸣被任命为智慧金融研究院院长。据顾鸣透露，公司除自建研究中心并邀请多位海外顶级人工智能科学家担任顾问外，还将与工信部中国电子商务协会互联网金融研究院、浙江大学计算机学院人工智能研究所、新加坡国立大学计算机学院社交网络实验室等开展联合研究项目，着力打造金融科技孵化器等。

有业内人士曾表示，在国内网贷行业企业纷纷布局金融科技以及监管趋严的背景下，大数据和人工智能研究和应用进一步展开，金融科技企业的运营效率、风险控制、精准定价等业务水平可以进一步提高。

拍拍贷在2007年平台创立伊始就将数据留存，2008年上线反欺诈系统、信用评级系统、各类认证系统，开始黑白名单的原始积累，2015年发布“魔镜”大数据风控系统，智慧化体系初步成型。

2017年11月，拍拍贷在美国发行1,700万股美国存托股票（ADS），每股发行价为13美元，融资总额达2.7亿美元，其中包括公开发行股票融资2.2亿美元和向新鸿基私募融资5,000万美元。拍拍贷周三收报6.68美元。（完）