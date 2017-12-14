拍拍贷与新鸿基将探索资产和资金端及互联网科技合作机会

路透上海12月14日 - 刚完成美国上市的中国网贷平台--拍拍贷(PPDF.N)周四宣布，与香港新鸿基公司(0086.HK)达成战略合作，双方将在未来共同探索在资产和资金端、新产品以及互联网科技等领域的业务合作机会。

新鸿基在拍拍贷11月首次公开发行（IPO）期间通过私募入股拍拍贷，成为后者的战略投资者。公司新闻稿称，双方将筹建联合工作组，推动合作的顺利进行。

拍拍贷首席执行官（CEO）张俊表示,“新鸿基和亚洲联合财务的丰富经验，对拍拍贷未来的业务发展将是一项非常宝贵的资产。”

新鸿基旗下的亚洲联合财务有限公司是香港领先的财务服务公司，并在中国大陆拥有超过10年的运营历史。此前，新鸿基还入股国内另一家网贷平台点融网。

拍拍贷周三晚公布三季报，截止9月底，公司累计注册用户达到5,758万，第三季度撮合借款交易总额210亿元人民币，同比增长256.5%；营收达到12.503亿元，净利达5.41亿元，同比增速分别达244.9%和179.7%。

为适应中国网贷行业新规，拍拍贷在其最新财报中披露，于12月初停止在所有平台上收取前期交易费用，将其更改为每月收取的方式，并于周三（13日）全线下调其借贷产品的综合息费至36%以下。

12月1日发布的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》要求，各类机构对以利率和各种费用的形式对借款人收取的综合资金成本，应当严格执行最高法院关于民间借贷的利率规定。通知出台前后，趣店(QD.N)、玖富、掌众金融等网贷平台纷纷下调综合息费至36%以下。（完）