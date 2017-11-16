中国财政：严格PPP项目入库标准，明年3月底前清理各地已入库项目--财政部

路透北京11月16日 - 中国财政部周四发布通知，进一步规范政府和社会资本合作（PPP）项目运作，防止PPP异化为新的融资平台，坚决遏制隐性债务风险增量，规定商业地产开发、招商引资项目等不属于公共服务领域，政府不负有提供义务等不适宜采用PPP模式实施的项目，不得入库。

财政部网站刊登“关于PPP综合信息平台项目库管理的通知”要求，严格新项目入库标准，对新申请纳入项目管理库的项目进行严格把关，优先支持存量项目，审慎开展政府付费类项目，确保入库项目质量。

通知还要求集中清理已入库项目，全面核实项目信息及实施方案、物有所值评价报告、PPP项目合同等重要文件资料等，未按规定开展“两个论证”、不宜继续采用PPP模式的项目，应予以清退；明确各省级财政部门应于2018年3月31日前完成本地区项目管理库集中清理工作。

财政部称，存在“不适宜采用PPP模式实施”、“前期准备工作不到位”或者“未建立按效付费机制”情形的，不得入库。

具体来说，不属于公共服务领域，政府不负有提供义务的，如商业地产开发、招商引资项目等；因涉及国家安全或重大公共利益等，不适宜由社会资本承担的；仅涉及工程建设，无运营内容的，不得入库。

对于前期准备工作不到位，包括新建、改扩建项目未按规定履行相关立项审批手续的；涉及国有资产权益转移的存量项目未按规定履行相关国有资产审批、评估手续的；未通过物有所值评价和财政承受能力论证的项目亦不得入库。

此外，不得入库的项目还包括：通过政府付费或可行性缺口补助方式获得回报，但未建立与项目产出绩效相挂钩的付费机制的；政府付费或可行性缺口补助在项目合作期内未连续、平滑支付，导致某一时期内财政支出压力激增的；项目建设成本不参与绩效考核，或实际与绩效考核结果挂钩部分占比不足30%，固化政府支出责任的项目。

通知并称，对于已进入采购阶段但未开展物有所值评价或财政承受能力论证的（2015年4月7日前进入采购阶段但未开展财政承受能力论证以及2015年12月18日前进入采购阶段但未开展物有所值评价的项目除外）；虽已开展物有所值评价和财政承受能力论证，但评价方法和程序不符合规定的项目应集中清理。

需要集中清理的已入库项目还包括，入库之日起一年内无任何实质性进展的、尚未进入采购阶段但所属本级政府当前及以后年度财政承受能力已超过10%上限的项目；未按规定转型的融资平台公司作为社会资本方的；采用建设-移交（BT）方式实施的；采购文件中设置歧视性条款、影响社会资本平等参与的；未按合同约定落实项目债权融资的项目等。

此外，由政府或政府指定机构回购社会资本投资本金或兜底本金损失的项目；违反国家有关法律法规，所公开信息与党的路线方针政策不一致或涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私和知识产权，可能危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定或损害公民、法人或其他组织合法权益的项目均需要清理。

通知称，对于逾期未完成清理工作的地区，由财政部PPP中心指导并督促其于30日内完成整改。逾期未完成整改或整改不到位的，将暂停该地区新项目入库直至整改完成。（完）

欲浏览详情，请点选财政部网站： here (发稿 许菁；审校 宿泱韫/杨淑祯)