中国经济：财政部重申PPP以运营为核心，防止政府承担无条件支付义务

路透北京12月1日 - 中国财政部有关负责人周五重申，PPP以运营为核心、以绩效为导向，要求政府付费与项目绩效考核结果挂钩，强化项目产出绩效对社会资本回报的激励约束效果，防止政府对项目各项支出承担无条件的支付义务，使PPP异化为拉长版BT（建设-移交）。

这是对上月财政部发布关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知后财政部官网刊登的解读，并称出台背景是一些地方泛化滥用PPP、甚至借PPP变相融资等不规范操作的问题日益凸显，加大了地方政府隐性债务风险。

财政部负责人称，由各省级财政部门统一部署辖内市、区、县财政部门开展入库项目集中清理工作，财政部PPP中心负责开展财政部PPP示范项目的清理工作。集中清理的完成时限是2018年3月31日。对于逾期未完成清理工作的地区，由财政部PPP中心指导并督促其于30日内完成整改。逾期未完成整改或整改不到位的，将暂停该地区新项目入库直至整改完成。

针对通知出台的作用和影响，财政部负责人称，旨在纠正当前PPP项目实施过程中出现的走偏、变异问题，进一步提高项目库入库项目质量和信息公开有效性，更好地接受社会监督。

一些本不适宜采用PPP模式实施的项目退库，有利于正本清源，促进PPP项目的有序推进和公共资源的有效配置。一些项目按照要求完善后，将更加规范、更加透明，有助于项目的全生命周期管理。

“长远看，项目库有进有退，将促使各参与方更加注重规范运作和项目管理，有利于防范和控制风险，增强市场信心，促进PPP事业长期可持续发展。”财政部称。

中国财政部曾在11月16日发布通知，进一步规范政府和社会资本合作（PPP）项目运作，防止PPP异化为新的融资平台，坚决遏制隐性债务风险增量，规定商业地产开发、招商引资项目等不属于公共服务领域，政府不负有提供义务等不适宜采用PPP模式实施的项目，不得入库。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)