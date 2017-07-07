中国经济：加快运用PPP模式、规范有序盘活基础设施存量资产--发改委

路透北京7月7日 - 中国国家发改委最近印发通知，指导地方加快运用PPP模式、规范有序盘活基础设施存量资产，形成投资良性循环，并要求各地推荐本地区3-5个运用PPP模式盘活基础设施存量资产效果好的项目，并遴选若干示范项目加以推广。

发改委网站新闻稿援引最近印发的关于加快运用PPP模式盘活基础设施存量资产有关工作的通知指出，经过长期投资建设，中国在能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业、重大市政工程等基础设施领域形成了大量优质存量资产。

积极推广PPP模式，加大存量资产盘活力度、形成良性投资循环，有利于拓宽基础设施建设资金来源，减轻地方政府债务负担；有利于更好地吸引民间资本进入基础设施领域；有利于吸引具有较强运营能力的社会资本，提高基础设施项目运营效率；有利于推进国有企业混合所有制改革；有利于加快补齐基础设施短板，推进供给侧结构性改革。

国务院总理李克强在本周国常会上指出，要拿出更多优质资产，通过政府与社会资本合作模式引入各类投资，回收资金继续用于新的基础设施和公用事业建设，实现良性循环。而当前中国已实施PPP项目中新建项目多、存量项目少。（完）

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