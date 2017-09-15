中国政策：激发民间有效投资，鼓励民间资本参与PPP项目--国务院

路透北京9月15日 - 中国国务院办公厅周五发布关于进一步激发民间有效投资活力，促进经济持续健康发展的指导意见，包括鼓励民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目、降低企业经营成本，增强民间投资动力等共十个方面的措施。

刊发在中国政府网的意见称，加大基础设施和公用事业领域开放力度，禁止排斥、限制或歧视民间资本的行为，支持民间资本股权占比高的社会资本方参与PPP项目，调动民间资本积极性。积极采取多种PPP运作方式，规范有序盘活存量资产；合理确定基础设施和公用事业价格和收费标准，完善PPP项目价格和收费适时调整机制；推动PPP项目资产证券化，鼓励民间资本采取混合所有制、设立基金、组建联合体等多种方式，参与投资规模较大的PPP项目。

意见并称，鼓励民营企业进入轨道交通装备、“互联网+”、大数据和工业机器人等产业链长、带动效应显着的行业领域；发挥财政性资金带动作用，通过投资补助、资本金注入、设立基金等多种方式，广泛吸纳各类社会资本；支持双创示范基地、产业园区公共服务平台建设；推进创新技术市场交易，缩短科技成果转化周期；鼓励民间资本开展多元化农业投资。

在降低企业经营成本方面，意见要求落实和完善全面推开营改增试点政策，落实好研发费用税前加计扣除政策；允许失业保险总费率为1.5%的地方将总费率阶段性降至1%，落实适当降低企业住房公积金缴存比例政策；实行工业用地弹性出让制度，用好用足标准厂房、科技孵化器用地支持政策，降低企业用能用地成本。

此外，意见还提出深入推进“放管服”改革、开展民间投资项目报建审批情况清理核查，坚决落实清理规范投资项目报建审批事项有关要求，精简合并投资项目报建审批事项，不得擅自增加行政审批事项，不得擅自增加审批环节，切实防范权力复归和边减边增。（完）

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