中国经济：PPP模式存明股实债等风险，要预防财政金融风险--财政部副部长

路透上海11月1日 - 中国财政部副部长史耀斌周三表示，部分地方政府将PPP（政府与社会资本合作）模式简单作为一种融资手段而积累一些隐性风险，要加以严防，对社会资本不实际承担风险的PPP项目不安排财政资金。

他在上海召开的第三届中国PPP融资论坛上并称，PPP改革经过四年努力建立了“五位一体”制度体系，形成了一个统一的PPP大市场，落地了一大批支持转型发展和民生保障项目，并在正确处理政府和市场关系、统筹政府市场两个资源方面，进行了先行先试的探索。

“在PPP改革实践中，一些地方对新发展理念贯彻不到位，产生了风险分配不合理、明股实债、政府变相兜底，重建设轻运营、绩效考核不完善，社会资本融资杠杆倍数过高等泛化异化问题，积累了一些隐性风险。”他强调，应高度警觉并要切实加以解决。

针对现有PPP改革存在的问题，史耀斌指出，下一步首先要严把PPP模式的适用范围和边界，防止将商业项目和纯工程项目包装成PPP项目进行融资，坚决剔除不规范项目；规范项目开发，不触底线、不碰红线，做真PPP项目；创新管理方式，实现项目全生命周期动态跟踪管理。

其次，完善风险分担机制，防止风险不合理转移。加强财政支出责任监测，严守财政支出10%的“红线”。控制实体企业融资杠杆倍数，严防表外业务风险。加强部门监管协同联控，预防金融财政风险。

同时，要把住关口，系统优化管理。科学制定项目实施方案，充分利用市场创新智慧；把好物有所值评价和财政承受能力论证关，抓好公开公平采购，防止歧视和垄断；严格合同管理，规范绩效付费；鼓励融资创新，提高项目可融性，降低融资成本。

此外，还要全面实施绩效管理，提高经济运行质量。对无运营内容、无绩效考核机制、社会资本不实际承担建设运营风险的项目不得安排财政资金。

财政部数据显示，截至今年9月底，全国已进入开发阶段的PPP项目达6,778个，总投资约10.1万亿元人民币，其中已落地项目2,388个，投资额约4.1万亿元。(完) (发稿 李铮; 审校 曾祥进)