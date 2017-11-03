中国个股：绿地签约西安多个房地产项目和PPP项目，总投资近千亿元

路透上海11月3日 - 中国大型地产企业--绿地控股周五宣布，公司与西安市等签署多个房地产项目和地铁建设相关的PPP（政府与社会资本合作）项目，总投资额近一千亿元人民币。

公司新闻稿称，本次绿地签约的房地产综合开发项目中，涉及特色小镇、产业新城、超高层地标集群等，包括投资超400亿元的沣东新城超高层综合体项目、投资达280亿元的泾河新城绿地康养小镇项目、总投资达100亿元的秦汉新城自贸总部基地及格林童话小镇项目，投资70亿元的能源金融贸易区绿地商业综合体项目。

绿地还将采用PPP等模式，参与西安“大交通”建设，包括轨道交通投融资建设、地铁沿线保障房开发建设、地铁沿线储备土地资源开发建设等。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，“绿地将从中长期视角考虑未来的城市布局，深耕政策引导人口流入的城市，多元产业组合拳投资模式将获得最大化发展空间。”

他说，绿地将通过发挥以房地产为主业，大基建、大金融、大消费、大康养、大科技等产业并举发展的经营格局及参与国企混改等多个领域的综合优势，实现重大战略项目大量落地。

绿地前期控股的西安建工集团周五揭牌。据西安建工负责人介绍，下一步，西安建工将依托绿地整体资源优势和本土优势，三年内发展成为西北地区最具规模和竞争力的综合性建筑行业龙头企业之一，年经营收入将达500亿元。

绿地9月宣布，计划参与西安建工集团有限公司的混合所有制改革，投资10.7亿元以增资扩股方式获得西安建工66%股权。

绿地控股周五收报7.37元，跌1.73%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)