中国经济：财政部确定第四批PPP示范项目，共396个涉及投资额7,588亿元

路透北京2月6日 - 中国财政部周二公布北京市新机场北线高速公路（北京段）PPP项目等396个项目，作为第四批PPP示范项目，涉及投资额7,588亿元人民币，民营企业参与率较前三批落地项目提高，为57.9%。

财政部网站刊登的新闻稿称，第四批PPP示范项目条件更严格，规模更合理，并向基层项目和重点地区倾斜，下一步将强化项目动态监管，开展示范项目资本金回头看，确保项目资本金按时足额到位，坚决防止小股大债叠加杠杆堆积风险。

“（下一步将）强化项目动态监管，开展示范项目资本金回头看，确保项目资本金按时足额到位，坚决防止小股大债叠加杠杆堆积风险，”财政部称。

此外，还要鼓励民营企业参与，积极推动示范项目与民营企业对接，继续加大以奖代补资金、中国PPP基金对民营企业参与项目的倾斜力度；并加大信息公开力度。

根据“关于公布第四批政府和社会资本合作示范项目名单的通知”，财政部要求各级财政部门积极推动示范项目与中国政企合作投资基金、民营企业进行合作对接；尚未签约的项目应坚持公开竞争性方式选择社会资本，保障各类社会资本平等参与，同等条件下优先选择民营企业合作，中央财政将在安排PPP项目以奖代补资金时对民营企业参与的项目给予优先支持。

通知要求，项目使用土地应当符合土地利用总体规划和年度计划，依法办理建设用地审批手续。不得直接按项目打包成片供应土地，不得直接依据PPP项目合作协议向社会资本方提供土地使用权。

对于存在违法违规行为，未按规定履行规划立项、土地管理、国有资产管理等相关审批手续，未能于2018年12月底前完成社会资本采购，未按规定落实项目资本金及债权融资，未严格执行绩效考核机制或绩效考核多次不达标的项目，将调出示范项目名单。

**第四批示范项目条件更严格**

自2014年来，财政部每年推出一批PPP示范项目，据财政部介绍，示范项目已覆盖全国30个省份以及市政、交通、环保、水利、农业、旅游、养老、教育、文化、体育等18个行业领域。截至2017年底，前三批697个示范项目中，已有597个签约落地，涉及投资额1.5万亿元，落地率85.7%，远超入库项目平均38.2%的落地率。

财政部新闻稿指出，第四批项目条件更严格，规模更合理。入选项目中已落地项目247个、投资额4,761亿元，占比均超六成，项目成熟度进一步提高。总的看，与第三批的516个项目、投资额11,708亿元相比，项目数和投资额分别下降了23.3%和35.2%，入选率从第三批的44%降至32.3%。

从地域分布看，东、中、西部地区项目数分别为96个、142个和158个，投资额分别为2,208亿元、1,950亿元和3,431亿元，其中西部地区项目数和投资额分别占比39.9%和45.2%。

从项目层级看，省、市、县三级项目数分别为10个、110个和276个，投资额分别为807亿元、3,328亿元和3,454亿元，其中县级项目数占比69.7%，比第三批提高11个百分点。

第四批示范项目还向重点领域倾斜。农业以及旅游、教育、文化、体育、养老等基本公共服务领域项目共91个、投资额861亿元，占比分别为23%和11.3%，比第三批相比分别提高了5.3个和4.6个百分点。

向民营企业倾斜。民营企业参与项目143个、投资额2,429亿元，占比分别为57.9%和51%，高于前三批落地项目46.9%的民营企业参与率。（完）

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here (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)