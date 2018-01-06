金价下滑 因美元在非农就业报告发布后上涨

路透纽约/伦敦1月5日 - 黄金周五在震荡交投中下滑，因交投商对本周升至三个半月高位的涨势锁定利润，且尽管美国12月就业数据弱于预期，但美元上涨。

1845 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,319.70美元，离开了周四高位1,325.86美元，但本周周线上涨1.3%。美国2月期金收涨0.70美元，或0.05%，报每盎司1,322.30美元。

黄金连涨第四周，为4月以来首见，尽管去年年线上升13%。

美国12月非农就业报告弱于预期。美元短暂下跌，但之后回升，因投资者预计该报告不会影响美联储在今年进行多次加息，尽管是以循序渐进的步伐进行加息。

“就业报告令人失望，提振黄金，但平均时薪增幅符合预期，令金价有所回落，”道明证券商品策略师Ryan McKay说。

根据路透对CME Group联邦基金利率期货走势的分析，总的来说，交易商维持对联储今年至少加息两次的预期。

其他贵金属方面，现货银跌0.1%，报17.22美元，稍早触及六周最高17.29美元，周线上涨1.6%。

铂金升0.8%，报967美元，稍早触及三个半月高位969.90美元，周线上涨4.6%。

钯金跌0.8%，报1,087.30美元，周四触及纪录高位1,105.70美元。本周周线升2.5%。(完)