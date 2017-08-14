黄金下跌 因朝鲜紧张情势缓和及美元上涨

路透纽约/伦敦8月14日 - 黄金周一下跌0.5%，从上周触及的两个月高位回落，因美元上涨，美国和朝鲜的紧张关系缓和，拉低金价。

尽管周二朝鲜解放日庆祝可能令紧张情势升温，但对于周末没有更煽动性的言论，市场感到释然。

与此同时，美元全面上涨，兑日圆从上周触及的四周低位反弹，兑一篮子货币攀升。

“美元已经消化了很多负面消息。这一点，加上朝鲜局势没有真的升级，应该是导致黄金下跌的因素。不过，这并不是说我们预期黄金面临很负面的趋势。今年将保持在1,200-1,300美元区间，”ABN Amro策略师Georgette Boele说。

1833 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,281.21美元，上日触及6月7日以来最高1,291.86美元。

美国期金收低0.3%，报每盎司1,290.40美元。

美联社周一报导，纽约联储总裁杜德利称，市场预期9月开始缩表行动不是没有道理的。他表示，如果经济的发展与预期一致，他支持2017年再升息一次。在他的讲话发表后，美国公债收益率在下午交易时段中段，升至盘中高位。

现货金在1,291美元将遇到强劲阻力，可能徘徊在该水平以下，或者回落至1,278美元的支撑位，路透技术分析师王涛说。

现货银下跌0.1%，报每盎司17.05美元，上周升至6月中来最高。

现货铂金下跌1.2%，报每盎司968.20美元，周五触及五个月高位。现货钯金升0.4%，至每盎司895.78美元。(完)