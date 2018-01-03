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金价从三个半月峰值回落 因美元走高
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#国际财经
January 3, 2018 / 11:44 PM / 更新于 16 hours ago

金价从三个半月峰值回落 因美元走高

1 分钟阅读

路透1月3日 - 金价周三从稍早触及的三个半月高位回落，势将录得近三周以来首日下跌，因美元上涨，向以美元计价的黄金施压。

美元在12月底走低推动黄金大幅攀升，导致投资者担忧黄金可能超买。

在美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布会议记录后，美元扩大涨幅。

1844 GMT，现货金跌0.1%，报每盎司1,316.36美元，低于稍早触及的1,321.33美元。美国2月期金收高2.40美元，或0.2%，报每盎司1,318.50美元。

“今日黄金下跌，因为美元和股市上涨，令金价过去几个交易日的涨势暂竭，”RJO Futures资深市场分析师Bob Haberkorn称。

在强劲的美国制造业和建筑支出数据公布后，美元反弹，结束三周连跌的势态。

美国股市指标标普500指数周三历史上首次升穿2,700点大关，其他主要股指也触及盘中纪录高位，因科技股攀升，且有迹象显示美国和其他国家经济增长强劲。

现货金的14日强弱相对指标(RSI)周二触及75，为2017年9月以来最高。技术分析师表示，RSI在70以上显示超买，可能预示价格将会修正。

其他贵金属方面，钯金跌0.6%，至1,085.74 美元，周二触及纪录高位1,096.50美元。

现货银涨0.1%，报17.20美元，此前触及六周高位17.24美元。铂金上扬1.8%，报每盎司960.10美元，此前触及9月19日来最高960.70美元。(完)

编译 利棣儿；审校 刘静

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