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黄金从三个半月峰值进一步下跌 因美元上涨
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#国际财经
January 8, 2018 / 11:43 PM / 更新于 13 hours ago

黄金从三个半月峰值进一步下跌 因美元上涨

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦1月8日 - 黄金价格周一小跌，从上周触及的三个半月高位进一步下滑，因美元兑走高的欧元扳回一些失地，且在周五美国就业数据公布后，交易商押注美国将进一步升息。

美元在去年录得2003年来最差年度表现后，表现仍然疲弱，扶助提振以美元计价的资产，黄金上周录得4月以来的首次四周连涨。

1841 GMT，现货金跌0.1%，至每盎司1,318.84美元。美国2月期金收低1.90美元，或0.1%，报每盎司1,320.40美元。

“黄金一直在紧紧追随美元而动。 我们在留意美元与美国赤字的关系，”U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Rob

Haworth说，“美国赤字上升，看起来减税将造成这情况，意味着美元走弱。所以，黄金有上涨的空间。”

美元兑欧元周一涨0.5%。在周五美国非农就业报告发布后，美国短期利率期货交易商继续押注美联储在2018年加息至少两次。

市场参与者等待本周稍后公布的美国消费者物价指数（CPI），预期12月CPI将上升0.2%，11月升幅为0.1%。

其他贵金属方面，现货银跌0.7%，报每盎司17.11美元，周五触及一个半月高位17.29美元。

铂金升0.2%，报每盎司971.40美元，此前触及逾三个半月峰值973.60美元。钯金升0.9%，报每盎司1,099.60美元，低于上周触及的纪录高位1,105.70美元。(完)

编译 利棣儿；审校 刘静

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