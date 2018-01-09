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黄金下跌 因欧洲忧虑提振美元且股市上涨
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January 9, 2018 / 11:49 PM / 更新于 19 hours ago

黄金下跌 因欧洲忧虑提振美元且股市上涨

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦1月9日 - 黄金价格周二下跌，因对欧洲政治不确定性的忧虑支持美元上涨，而股市攀升也消化了对黄金的热情。

钯金在1月迄今第三次创下纪录新高，受汽车行业需求增长提振。

1836 GMT，现货金下跌0.6%，至每盎司1,312.58美元。现货金上周触及9月15日来最高1,325.86美元。

美国2月期金收低6.70美元，或0.5%，报每盎司1,313.70美元。

钯金升0.1%，报每盎司1,101.55美元，此前触及纪录新高1,111.40美元。

美元兑一篮子主要货币周二涨0.2%。周一触及逾一周高位。

“美元反弹，部分原因是欧元下跌，”三菱商品分析师Jonathan Butler说。

“还有，股市的涨势延续。所有这些因素都对黄金不利。”

投资者担忧即将进行的意大利大选，德国组建政府出现困难，对英退欧磋商的忧虑犹存，令欧元承压，Butler补充说。

交易商表示，黄金在近期上涨后有获利了结。

世界黄金协会(WGC)说，黄金支持的全球上市交易基金持金量在2017年增加197.5吨，增幅为8.4%。

其他贵金属方面，现货银跌0.93%，报每盎司16.98美元。

铂金跌0.9%，报每盎司963.74美元，周一曾触及三个半月峰值973.60美元。(完)

编译 利棣儿；审校 刘静

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