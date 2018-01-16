金价从四个月峰值回落 因美元反弹

路透纽约/伦敦1月16日 - 黄金周二从上日触及的四个月高位下滑，和其他商品市场下跌走势一致，因美元兑一篮子货币在昨日触及三年低位后扳回一些跌幅。

黄金之前连涨四个交易日，因美元走低，令美元计价的黄金对持有其他货币的投资者来说更便宜。

1835 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,337.04美元，低于周一触及的峰值1,344.44美元。美国2月期金收高2.20美元，或0.2%，报每盎司1,337.10美元。

“过去几天黄金市场的涨势增加了许多动能，因获利了结涨势暂竭，这是可以理解的，”RJO Futures资深商品策略师Phillip Streible说。

美元兑欧元在周二早盘上升。周一美元兑欧元曾触及2014年底以来最低。

股市上涨也重压黄金，RBC Wealth Management董事总经理George Gero说。股市持续攀升，美国股市道琼工业指数历史上首次升穿26,000点大关。

Gero补充说，商品市场普遍疲弱，也打压黄金价格。美国小麦期货下跌，油价和铜价下滑，镍价劲跌逾5%。

“我们预期，黄金今年交投在1,225-1,430美元区间，平均价格在1,290美元，”INTL FCStone在报告中表示。

钯金下跌3%，报每盎司1,091.97美元，周一触及纪录高位1,138美元。

白银跌1%，报每盎司17.17美元，从昨日触及的三个月高位17.42美元回落。铂金涨0.2%，报998美元，周一触及9月11日来最高1,001.40美元。(完)