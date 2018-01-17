金价持于四个月高位附近 因美元下滑

路透1月17日 - 黄金价格周三徘徊在近四个月高位，因美元兑一篮子货币下跌。

美元交投震荡，兑欧元早盘上涨，因欧元从三年高位回落。但美元之后下滑。

现货金持平，在1858 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,339.44美元，仍接近周一的峰值1,344.44美元，此为9月8日来最高。

美国2月期金收高2.10美元，或0.2%，报每盎司1,339.20美元。

“现在欧元在带动美元，进而驱动黄金，”U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek说。

黄金自12月中以来上涨了8%，因美元兑一篮子主要货币跌至三年低位，提振金价。

“目前看起来黄金似乎有意挑战2017年的高点约1,357美元，”道明证券商品策略师Daniel Ghali表示。

长期来看，黄金将受到全球股价从历史高位回落，全球经济增长强劲可能会刺激通胀的风险的支撑。

“对股价估值偏高和通胀可能上升的担忧重燃对黄金的兴趣，”渣打银行分析师在一份报告中表示。

基金对金价上涨的押注飙升，其净多头头寸从12月中的不到8万上升至近20万份合约。

“过去三周，黄金投机性头寸增速为纪录来最快，”渣打银行分析师表示。

但净多头头寸仅占未平仓合约36%，可能会进一步上升，这将扶助推高金价，他们补充说。

其他贵金属方面，白银跌0.1%，报每盎司17.17美元。铂金上升0.7%，报每盎司1,005.60美元，此前触及9月8日来最高1,006.60美元。

钯金涨2.1%，报1,116.47美元，接近周一触及的纪录高位1,138美元。(完