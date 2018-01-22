黄金持平 因美国政府有望结束停摆

路透纽约/伦敦1月22日 - 黄金周一持稳，因美元徘徊在近三年低位，但美国政府停摆可望结束，带动金融市场普遍上涨，限制黄金的涨幅。

铂金从盘中高位回落，此前触及近四个月新高，和钯金的价差缩小至不到100美元。

为政府拨款至2月8日议案在美国参议院通过了程序投票，预计将很快在参众两院投票中获得通过。消息带动美元兑一篮子货币在下午交易中缩减跌幅，美股急升。

“今日黄金市场变动不大。大部分人都在关注美国政府停摆。从历史上来看，市场对此反应不大，”道明证券商品策略师Daniel Ghali说。

1847 GMT，现货金微幅上升0.05%，报每盎司1,332.13美元。黄金上周下跌0.5%，为六周内首周下跌，上周一曾触及四个月高位。

美国2月期金收低1.20美元，或0.1%，报每盎司1,331.90美元。

铂金下跌2.1%，报每盎司991.74美元，此前触及9月8日来最高1,018.80美元。钯金下滑0.7%，报每盎司1,096.97美元。

“当价格升穿1,000美元，一些基金经理可能想要锁定部分获利，”Ghali在谈到铂金表现时说，铂金从12月中以来持续上涨。

美国公债收益率上升，因投资者认为美国政治僵局对经济造成的影响有限，反而聚焦未来全球经济增长和美国通胀压力。在之前的政府停摆期间，美国公债收益率下跌。

白银下跌0.2%，报每盎司16.97美元。(完)