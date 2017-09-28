FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
金价触及一个月低位 因美联储升息暗示推高美元
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年9月28日 / 凌晨12点01分 / 21 天前

金价触及一个月低位 因美联储升息暗示推高美元

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦9月27日 - 金价周三降至一个月低位，在上日创下近两年最大单日跌幅后延续跌势，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年内再次升息的预期升温。

钯金价格自2001年以来首次高于铂金，因投机者纷纷买入钯金。

1807 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,284.61美元，稍早触及8月25日来最低1,282.23美元。

美国12月期金收跌13.90美元，或1.07%，报每盎司1,287.80美元。

美元兑一篮子货币触及一个月高位，因美联储主席叶伦周二表示，在通胀触及2%的联储目标之前保持利率不变是不明智的做法。

这是黄金连续第二天承压，交易商等待本周多位美联储官员的讲话。

“我认为，他们非常有可能会告诉大家，美联储准备升息，”道明证券商品策略部门主管Bart Melek说。

市场消化美联储12月将升息的机率为76%，一个月前机率不到20%。

美国耐久财订单数据强劲，也重压黄金，Melek说。

“总的来说，交易商对美国经济真的表现不错充满信心。数据暗示美联储可能准备加息，”Melek提到美国耐久财订单数据时说。

美股缩减涨幅，此前美国政府提出减税框架。

现货银持平在每盎司16.80美元，稍早触及8月中来最低16.69美元。上日银价跌2.4%，为8月中以来最大单日跌幅。

现货铂金跌0.2%，报每盎司920.20美元，此前触及7月中来最低912.50美元。现货钯金上涨1.4%，报每盎司926.88美元。(完)

编译 利棣儿；审校 李军

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below