FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
黄金因美元走低上涨 市场静待美联储会议记录
频道
专题
朝鲜称特朗普将朝鲜列为支持恐怖主义国家是“可耻行为”
半岛局势
朝鲜称特朗普将朝鲜列为支持恐怖主义国家是“可耻行为”
人民币综述：撮合成交模式年内推出 “所见即所得”有利价格发现
深度分析
人民币综述：撮合成交模式年内推出 “所见即所得”有利价格发现
焦点：中国金融强监管转向构建长效机制 应警惕为防风险而防风险
深度分析
焦点：中国金融强监管转向构建长效机制 应警惕为防风险而防风险
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月22日 / 凌晨12点13分 / 2 天前

黄金因美元走低上涨 市场静待美联储会议记录

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦11月21日 - 黄金价格周二微幅反弹，因美元下跌提振黄金在上日大跌后反弹，投资者静待周三美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布11月会议记录。

黄金得益于一些避险买需，因投资者对德国政治危机保持谨慎态度。

1844 GMT，现货金涨0.3%，报每盎司1,280.63美元。周一黄金跌约1.4%，为9月11日来最大单日百分比跌幅。

美国12月期金收涨6.40美元，或0.5%，报1,281.70美元。

现货银攀升0.2%，至每盎司16.94美元。周一白银跌2.3%，为9月26日以来最大单日百分比跌幅。

“鉴于昨日黄金和白银大幅下跌的事实，今日市场有一些低吸买盘，”High Ridge Futures金属交易部董事David Meger说。

周三发布的美联储会议记录应对美国货币政策提供一些指引。

“美联储12月升息的可能性已基本被市场消化，除非那份会议记录非常鹰派，主要是人们在寻找未来走势的方向，”荷兰银行商品策略师说。

美元指数下跌。

现货铂金涨1.2%，报每盎司934.50美元。现货钯金升1.1%，报每盎司999.75美元。

钯金周一下跌近3%，为5月初来最大单日跌幅。周二一行业报告显示，明年全球铂金市场供应缺口将大幅扩大。(完

编译 利棣儿；审校 母红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below