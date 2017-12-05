FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
黄金下滑 因美元在美国参议院税改议案通过后走强
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
苹果CEO库克称乐观认为中国App Store下架的产品还会上线
国际财经
苹果CEO库克称乐观认为中国App Store下架的产品还会上线
焦点：特朗普律师否认德银收到要求提供特朗普帐户资料的传票
深度分析
焦点：特朗普律师否认德银收到要求提供特朗普帐户资料的传票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年12月5日 / 凌晨12点06分 / 2 天前

黄金下滑 因美元在美国参议院税改议案通过后走强

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦12月4日 - 黄金周一跌向上周触及的四周低位，因美元在美国参议院通过重大的税改议案后上涨，市场静待本月稍晚进行的美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议。

1850 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,274.16美元，离周四触及的11月6日来最低水准1,270.11美元不远。

美国2月期金收低4.60美元，或0.4%，报1,277.70美元。

美元上涨，因预期美国减息将提振经济成长，进而可能燃点通胀，令美联储在12月12-13日会议上加息的理据更充分。

美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。特朗普税改的目标是降低企业和富人税负，同时对普通美国民众的税负做出一系列调整。

“税改议案可能对黄金不利，因预期这些措举将提振美国经济成长，令美联储升息的可能性增强。利率上升，对诸如黄金等没有孳息的资产来说不利，”道明证券商品策略师Ryan McKay说。

参议院和众议院各自的税改议案版本仍须经协商修订，最终统一成一个版本。这能否及时完成存在不确定性，加之朝鲜试射导弹带来的紧张形势，对黄金提供潜在支撑，McKay表示。

强劲技术支撑位在200日移动均线上的约1,266美元，阻力位在21日和55日移动均线附近的约1,283美元。

其它贵金属，现货银下滑0.8%，至16.31美元，此前跌至上日低位16.22美元。现货铂金跌1.33%，至925美元，此前触及近两周低位918美元。现货钯金跌2.3%，至996.50美元，此前触及一周低位993.97美元。(完)

编译 利棣儿；审校 母红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below