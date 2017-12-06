黄金降至两个月低位 因美国税改计划支撑美元反弹

路透纽约/伦敦12月5日 - 黄金周二跌1%至两个月低位，因投资者评估美国税改议案的细节，带动美元兑一篮子货币上涨，美股反弹。

美元连续第二天上涨，美国科技股反弹，都得益于对美国税改计划的乐观情绪。美国众议院周一投票通过和参议院开会，讨论两院不同的税改议案版本，为正式磋商扫清障碍。

在1849 GMT，现货金跌1%，至1,263.02美元，此前跌至两个月低位每盎司1,260.71美元。

美国2月期金收低12.80美元，或1%，至每盎司1,264.90美元。

“今日金价下跌，为进一步结清仓位打开大门，直至有进一步的地缘政治风险和全球不确定性出现，”RJO Futures资深商品策略师Josh Graves说。

心理支撑位可能在约1,250美元，Graves补充说。

在11月创下12年来最窄月度交投区间后，本月至今黄金基本上保存在1,271-1,289美元之内，但周二跌穿该区间。

投资者关注本周出炉的美国非农就业报告，这是下周美联储货币政策会议前的最后一份就业报告。

路透对分析师进行的调查显示，几乎可以肯定美联储会在本月稍晚升息。

其它贵金属方面，现货银跌1.7%，至16.04美元，稍早降至四个半月低位16美元。

现货铂金下滑1%，至914美元，此前追平10月30日的日内低位909.50美元。现货钯金跌0.8%，至984.60美元，此前触及两个半月低位979.60美元。(完)