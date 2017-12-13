黄金跌至7月来最低 静待美联储政策会议

路透纽约/伦敦12月12日 - 黄金价格周二回落至近五个月低位，因投资者为市场普遍预期的美国本周升息作准备，寻找联储进一步升息的线索。

1836 GMT，现货金下跌0.1%，至每盎司1,240.64美元，此前触及7月20日最低1,235.92美元。

美国2月期金收低5.20美元，或0.4%，报每盎司1,241.70美元。

全球市场关注美联储召开的为期两天的会议，从中寻找未来升息轨迹的线索。

“市场已消化美联储在这次会议上加息，所以更多的是等待美联储给出的预估，”荷兰银行商品策略师Georgette Boele说。

股市上涨和对包括比特币在内的加密货币的兴趣增加，最近很可能抢了黄金的风头，导致黄金跌至近期交投区间以下，RJO Futures高级商品策略师Josh Graves说。

黄金在10月中至12月初留守在1,265-1,300美元的区间内。

其他市场方面，美国股市触及纪录高位，因波音上涨和银行股走高。美元上升。

油价下滑，此前升至每桶65美元以上的峰值，这是2015年中以来首见，受助于英国最大的北海输油管道意外关闭。

在其他贵金属中，现货银跌0.3%，报每盎司15.66美元。

现货铂金连跌第八日，下滑0.9%，报每盎司876.60美元，此前触及2016年2月来最低868.80美元。

现货钯金持平在每盎司1,010美元。

上周铂金较钯金贴水走宽至大约120美元，为2001年4月来最深水平。(完)