调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调

路透伦敦10月26日 - 周四公布的路透调查显示，随着美国利率上升，金价2018年可能将再度持平；与此同时，银价预估再度下调，之前其第三季表现逊于预估。

根据这份在过去两周进行的路透调查，回复问题的34位分析师和交易商平均预计，现货金今年料将达每盎司1,260美元，符合今年迄今的平均水平1,255美元，且基本持平于去年。

金价明年预计将小幅上涨，均价料仅达每盎司1,300美元，较今年预估微升3%。2010年至2016年期间金价年度波幅在8-26%之间不等。

金价2018年若真达到1,300美元，则为2013年以来表现最佳的一年，但多头仍将对此感到失望，他们原本寄望金价更加强劲地反弹。此前，美国升息预期消退、以及朝鲜忧虑推动金价在上个月创下一年多高位。

“全球风险仍高，以及美国与朝鲜之间紧张局势升温，都可能推动金价上扬，”凯投宏观分析师Simona Gambarini称。

“虽然如此，但市场目前对美联储收紧政策前景过于乐观，我们预计美联储将继续升息，而这利空黄金。”

银行业者再度下调今明两年银价预估，此前银价第三季表现欠佳。

银价今年涨势落后于金和铜，因投资者寻求从其他资产中获得更高的回报。

调查显示，受访分析师预计2017年现货银均价将达每盎司17.12美元，低于三个月前调查中预计的17.32美元。

白银第三季均价仅为每盎司16.68美元，低于7月调查中预期的17美元。目前每盎司黄金可以购买75盎司白银，年初时仅能购买71盎司。

“虽然该比率略微改善，但我们预计当前趋势不会明显逆转，”Inditrade Capital旗下大宗商品和外汇主管Harish Gallipelli称。

“虽然银价中长期表现可能好于黄金，但这不会在今年出现。2018年银价涨势或许会更加强劲。”

白银今年迄今平均达每盎司17.14美元，现报16.90美元。

调查还显示，受访者预计，白银2018年均价料达每盎司17.90美元，低于7月调查中预估的18.30美元。

2017年金属表现图表：tmsnrt.rs/2jvdmXl

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