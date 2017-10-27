FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
频道
专题
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
路透调查
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显
中国财经
9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显
斯巴鲁称内销汽车的出厂检测未严格遵守适当的检测程序
国际财经
斯巴鲁称内销汽车的出厂检测未严格遵守适当的检测程序
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年10月27日 / 凌晨2点34分 / 1 天内

调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调

1 分钟阅读

路透伦敦10月26日 - 周四公布的路透调查显示，随着美国利率上升，金价2018年可能将再度持平；与此同时，银价预估再度下调，之前其第三季表现逊于预估。

根据这份在过去两周进行的路透调查，回复问题的34位分析师和交易商平均预计，现货金今年料将达每盎司1,260美元，符合今年迄今的平均水平1,255美元，且基本持平于去年。

金价明年预计将小幅上涨，均价料仅达每盎司1,300美元，较今年预估微升3%。2010年至2016年期间金价年度波幅在8-26%之间不等。

金价2018年若真达到1,300美元，则为2013年以来表现最佳的一年，但多头仍将对此感到失望，他们原本寄望金价更加强劲地反弹。此前，美国升息预期消退、以及朝鲜忧虑推动金价在上个月创下一年多高位。

“全球风险仍高，以及美国与朝鲜之间紧张局势升温，都可能推动金价上扬，”凯投宏观分析师Simona Gambarini称。

“虽然如此，但市场目前对美联储收紧政策前景过于乐观，我们预计美联储将继续升息，而这利空黄金。”

银行业者再度下调今明两年银价预估，此前银价第三季表现欠佳。

银价今年涨势落后于金和铜，因投资者寻求从其他资产中获得更高的回报。

调查显示，受访分析师预计2017年现货银均价将达每盎司17.12美元，低于三个月前调查中预计的17.32美元。

白银第三季均价仅为每盎司16.68美元，低于7月调查中预期的17美元。目前每盎司黄金可以购买75盎司白银，年初时仅能购买71盎司。

“虽然该比率略微改善，但我们预计当前趋势不会明显逆转，”Inditrade Capital旗下大宗商品和外汇主管Harish Gallipelli称。

“虽然银价中长期表现可能好于黄金，但这不会在今年出现。2018年银价涨势或许会更加强劲。”

白银今年迄今平均达每盎司17.14美元，现报16.90美元。

调查还显示，受访者预计，白银2018年均价料达每盎司17.90美元，低于7月调查中预估的18.30美元。

2017年金属表现图表：tmsnrt.rs/2jvdmXl

(完)

编译 许娜；审校 杜明霞

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below