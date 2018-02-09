中信银行与海航集团签订200亿元战略合作协议--新闻稿

路透北京2月9日 - 根据中信银行周五提供的新闻稿称，中信银行与海航集团当日签署战略合作协议，中信银行对海航集团战略授信200亿元人民币，并量身定制综合金融服务方案，进一步深化双方战略合作伙伴关系。

中信银行行长孙德顺表示，作为中信银行的战略客户，无论从企业实力还是从发展前景来看，中信银行对海航的未来都充满信心，对海南省的经济发展充满期望，也坚信双方能够建立更加稳固持久的战略合作伙伴关系。

近日因流动性紧张的海航集团深陷舆论漩涡。据路透稍早报导，流动性较为紧张的中国海航集团正面临一起信托计划兑付压力。两位消息人士透露，其旗下海航地产近17亿元人民币集合信托贷款将于2月16日起陆续到期，按照稍早的承诺函，公司承诺在2月5日前向受托人中信信托实施部分还款计划，却未如期支付。

此后，有媒体称海航集团正出售纽约芝加哥旧金山等地总值40亿美元商业地产，以解决资金紧绌。

中信提供的新闻稿称，海航集团经过25年发展，由单一的地方航空运输企业发展成为囊括航空、酒店、旅游、地产、商品零售、金融、物流、船舶制造、生态科技等多业态大型企业集团，业务版图从南海明珠初步发展到全球布局。2017年，海航集团实现收入近7,000亿元，总资产逾万亿元，为社会提供就业岗位逾43万个。

“双方一致认为，此次战略合作将为海航集团实现战略转型、海南航空业高质量发展，以及铸就民族品牌保驾护航。据悉，通过此次签约，中信银行将为海航集团的战略转型提供最佳综合服务解决方案。”新闻稿称。（完）