新闻稿：继主权评级下调后 中国境内数家金融机构评级下调--标普

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香港，2017年9月22日 - 标普全球评级继昨日宣布下调中国评级后，亦下调在中国境内经营的三家政策性银行、几家其他银行与金融机构的评级（参见以下评级列表）。

我们下调中国主权信用评级后，继而下调中国农业发展银行（农发行）、国家开发银行股份有限公司（国开行）和中国进出口银行（进出口银行）的评级。我们认为这三家政策性银行为政府相关实体，在其遭遇困境的情况下，获得中国政府特别支持的可能性为几乎肯定。因此，我们对这三家银行的评级等同于中国主权信用评级。我们同时也下调国开行旗下受评子公司、国开行备用信用证提供支持的债券与进出口银行提供支持的贷款参与式票据的评级。

我们也下调了星展银行（中国）有限公司、恒生银行（中国）有限公司和汇丰银行（中国）有限公司的评级。我们认为，这几家银行的主要业务在中国境内，如果中国主权债务违约，它们可能难以承受由此产生的相关压力，因此它们的评级不可能高于主权评级。

在我们对中国国际金融股份有限公司（中金公司）及其香港核心子公司中国国际金融（香港）有限公司（中金香港）的评级中，考虑了政府特别支持所带来的评级提升，主权评级下调缩减了该评级提升空间。鉴于此，我们将这两家公司的长期主体评级及其未到期的担保债券评级下调一级。我们认为中金公司为政府相关实体，获得政府支持的可能性为较高。

评级列表

评级下调

调整后 调整前

Amber Circle Funding Ltd.

优先无抵押 A+ AA-

Avi Funding Co. Ltd.

优先无抵押 A+ AA-

CDBI Treasure I Ltd.

优先无抵押 A+ AA-

国家开发银行股份有限公司

优先无抵押|U A+ AA-

优先无抵押 A+ AA-

存单 A-1 A-1+

存单 A+ AA-

中国进出口银行

优先无抵押 A+ AA-

优先无抵押 A-1 A-1+

评级下调; 信用观察名单/展望调整

调整后 调整前

中国农业发展银行

中国进出口银行

国开国际控股有限公司

国家开发银行股份有限公司

国开金融有限责任公司

交易对手信用评级 A+/稳定/A-1 AA-/负面/A-1+

星展银行（中国）有限公司

恒生银行（中国）有限公司

汇丰银行（中国）有限公司

交易对手信用评级 A+/稳定/A-1 AA-/负面/A-1+

评级下调; 信用观察名单/展望调整; 评级确认

调整后 调整前

国银金融租赁股份有限公司

交易对手信用评级 A/稳定/A-1 A+/负面/A-1

评级下调

调整后 调整前

中国国际金融（香港）有限公司

中国国际金融股份有限公司

交易对手信用评级 BBB/稳定/A-2 BBB+/负面/A-2

CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd.

优先无抵押 BBB BBB+

（完）