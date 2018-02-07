新闻稿：在华外资银行或能重启增长--标普

(注：标普全球评级提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。)

香港，2018年2月7日—经历了第一个十年可以算是乏善可陈的暗淡经营之后，在华外资银行未来一至两年内或将迎来加速增长。标普全球评级今日发布的报告《告别“失去的十年”，在华外资银行将迎来增长》如是表示。

“我们认为，本土银行受制于政策因素业务增长放缓，加之中国政府近来对在华外资银行积极放宽监管并支持其更广泛地参与金融市场发展，都将有助于在华外资银行重启业务增长”，标普全球评级分析师卜盼盼表示。“不过，外资银行对中国市场的信用风险向来持谨慎态度，而且又面临来自中国本土银行和金融科技公司的激烈竞争，这些因素都将限制它们的扩张意愿”。

标普全球评级预计，外资银行仍将视中国市场为重要增长点。除了中国庞大的市场规模和强劲的经济增长速度外，在华外资银行还面临一系列当前国家战略和政策所提供的机遇，如人民币国际化、“一带一路”战略以及对在华外资银行监管政策上的积极简化和支持。

我们认为，在华外资银行在公司银行业务，特别是贸易融资和其他跨境业务方面，具备竞争优势。但在中国快速发展变化的经济和政策环境下，这些银行在与本土银行竞争当地银行业务方面仍处于早期发展阶段。

我们预计，随着越来越多的中国的制造企业融入全球产业链、中国富裕人口快速增长以及中国政府放松对跨境金融产品和服务的管制，几家规模较大的全球性银行将继续寻求在华扩张机遇。过去十年积累的经验以及如今中国对外资银行业务在监管上的积极放宽及政策上的支持都将为这些银行提供发展机遇。

我们预计，在华外资银行通过锁定优质客户群体并审慎地开展业务能够继续保持良好的资产质量并控制信贷损失。谨慎地扩张态度，以及总部所在国家市场状况的不断改善，将使这些全球性银行在应对中国信用风险方面比中国本土银行具备更稳固的根基。

卜盼盼表示：“我们认为，外资银行的资本水平整体要好于本土商业银行，主要是考虑到外资银行对房地产等较高风险领域的敞口一般较小，且影子银行业务较少。”

我们预计，外资银行将继续保持健康的流动性和融资状况，并能够支撑其一定规模上的增长。 但同时，由于这些银行对批发融资的依赖，我们还是应当对其表面良好的存贷比和稳定融资比率打一定的折扣。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)