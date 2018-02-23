调查：英国退欧料为伦敦房价长期涨势画上休止符

路透伦敦2月23日 - 周五公布的路透调查显示，由于英国退欧存在不确定性以及消费者支出能力疲弱打击需求，英国通胀今年和明年将超过房价涨幅，尤其是在首都伦敦。

根据路透过去一周对33位房地产市场专业人士的最新季度调查，英国房价今年料将上涨2.0%，远低于预计为2.5%的整体物价涨幅。

在伦敦，二者的差距将更加明显：预计今年平均房价将下降0.5%。外国投资者长期以来青睐伦敦地产，在过去十年推动房价暴涨。

明年，伦敦和全国房价预计分别上涨0.9%和2.0%，仍然双双低于2.1%的预期通胀率。2020年，伦敦房价将上涨2.0%，全国房价料上涨2.3%。

“英国脱欧的一个重要影响是投资信心减弱，”线上抵押贷款机构LendInvest的Rod Lockhart表示。

“潜在卖家持有资产的时间变长，买家对于大笔支出也变得更加谨慎，而所有这些的背景是通胀超过工资增长。”

大多数受访者表示，英国脱欧公投对伦敦楼市的成交和房价都产生了负面影响，但对全国楼市是否产生负面影响、或是没有产生影响则看法不一。

英镑GBP=较2016年6月英国公投决定脱欧前的水平下跌逾6%，这应该会增加英国房地产对海外投资者的吸引力。

但英国与欧盟的分手谈判结果存在不确定性，令海外买家却步。

“外国买家口袋里的英镑更多了，但全英乃至伦敦房产已丧失了一些吸引力，”房产咨询公司Building Value的Tony Williams表示。

政府限制购房出租市场、以及英国央行料将升息，都可能遏制房价并打压成交，因此也对楼市产生负面影响。

在18名回答额外问题的专家中，有11位称伦敦楼市成交将低于2017年，剩余七名专家则表示将与2017年持平。(完)