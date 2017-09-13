未来中国境内房企并购热络 行业集中度继续提高--普华永道

路透上海9月13日 - 国际会计和咨询公司--普华永道周三发布最新报告称，上半年中国境内地产相关的并购交易达446亿美元，同比增长78.5%；未来基于增加土地储备等目的，境内房企的并购将继续热络，行业集中度继续提高。

报告显示，上半年房地产海外并购达376亿美元，主要集中于美国、英国及香港等地，物流地产相关的并购占据三分之一。未来结合一带一路的战略机遇， 以及企业自身在城市开发和运营上经验的积累，中资企业在东南亚等发展中地区的地产相关的投资将快速增加， 这些发展中国家的新型城市开发、城市综合体建设等大型项目将备受关注。

普华永道中国房地产行业并购服务主管合伙人翟黎明表示，为了尽快做大企业规模，获取稀缺的土地资源，股权并购受到大中型房企的青睐，成为企业扩张的主要方式。同时，电子商务的蓬勃发展带动了物流类地产的繁荣，资本加速进入，并购活动持续活跃。

“随着市场调控压力持续和规模房企竞争优势的体现，我们预计未来房企集中度还将进一步上升。” 他说，强者恒强，未来房地产市场份额将被大型房企及正在急速成长的中型房企所占据。

2017年上半年国内房地产行业集中度进一步提升，以销售金额计，排名前二十的房企销售金额已超过全国总销售金额的三分之一，较去年同期上升了10多个百分点；前50家房企的销售金额集中度则达到49.1%，占据了中国房地产市场的“半壁江山”。

在去年末国家对境外投资严格管理后，境外房产项目投资已大为减少。而国家发改委上月发布海外投资新政，房地产和酒店等成为中企海外投资限制类项目后，未来海外房地产投资降温的趋势已相当明显。

不过翟黎明预计，与一带一路相关的房地产基础设施投资、海外的城市运营管理和公共设施管理等房地产相关业务未来仍有发展空间。而在海外已有投融资平台的企业，海外并购活动受外汇管制的影响也不大。（完）