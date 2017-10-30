粤港澳大湾区各重大机遇已在眼前 惟独人才不足--罗兵咸永道

路透香港10月30日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周一称，粤港澳大湾区各样重大机遇已在眼前，惟独是人才不足，建议区内各城市之间应加强合作，吸引资金及世界级人材，以确保大湾区的可持续发展。

罗兵咸永道最新发布的研究报告指出，大湾区在金融、保险、科技、互联网、房地产发展、汽车工业以至家电制造等方面都在全国具有领导地位，某些企业甚至挤身全球领先之列，然而，大湾区11个城市处于不同增长阶段，因此认为，大湾区可以港穗深三个核心城市平衡的发展布局，规划出一个较佳的战略定位。

报告建议将大湾区11个城市划分成“三”字型城市群，香港核心包括澳门、珠海和江门，深圳核心包括惠州、东莞和中山，广州核心包括佛山和肇庆。同时，利用大湾区发展规划的机遇加强香港与深圳、香港与广州深度紧密合作。从长远看，大湾区也将辐射泛珠三角区域包括湘鄂闽、粤桂琼、云贵川等九省区，促进更大范围的区域经济的发展和平衡。

罗兵咸永道中国资深经济学家赵广彬在记者会上称，“中国经济发展已进入新时代，内深自身的发展特别重要，中央政府对大湾区的支持更重要是‘态度’而非优惠政策，比如说一带一路将在大湾区发挥重要作用，并通过大湾区起到进一步改革开放的示范作用。”

中国国家主席习近平此前代表中共十八届中央委员向十九大作报告称支持香港、澳门融入国家发展大局，以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点，全面推进内地同香港、澳门互利合作，制定完善便利香港、澳门居民在内地发展的政策措施。[nL4T1MT1RN]

罗兵咸永道税务及中国商务谘询合伙人曾惠贤指出，随着高铁、深圳至中山长廊、港珠澳大桥的建设，基建上已形成完善的配套，加上中央政府大力支持之下，大湾区的各样重大机遇已放在眼前，现时主要挑战在于人才不足，有一些大型企业开始从东南亚引进相关人才。

“以河套为例，这将是香港众多科研项目落地之处，但香港本身的科技人才不多，已有企业需要从新加坡挖角，与深圳加强合作则可互补不足。”她说。

今年初深圳与香港签署合作备忘录，深圳确认落马洲河套区土地业权属于香港政府，使用香港法律共同在河套区发展“港深创新及科技园”，涵盖机械人技术、生物医药、智慧城市及金融科技四大领域。

罗兵咸永道的报告指出，放眼粤港澳大湾区，目前能够在全球占有一席之地的行业，或许只有金融（包括保险）和互联网与科技。因此，增强合作、减少竞争至关重要，此外亦更加需要全球范围内吸引人才，并让居住在大湾区的国际高端人才无限制自由流动工作极其重要，同时可以通过简化税制鼓励高端人才流动。

报告又指出，大湾区有需要提升制造业竞争力以及进一步开发高增值工业。同时，乘交通之便利推进旅游一体化，例如由中央政府或国家发改委及国家旅游区牵头成立粤港澳大湾区旅游发展委员会协调各地旅游项目发展，或者各地政府从旅游一体化角度开展和规划业务，甚至鼓励有条件的大型企业跨越三地运营、进行并购重组。（完）