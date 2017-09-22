“一带一路”投资机会除了基建还包括电商物流等--普华永道

路透上海9月22日 - 国际会计和咨询机构--普华永道中国合伙人周五表示，虽然基础设施项目成为中国参与“一带一路”投资的先行军，但未来类似电子商务、物流、科技通讯等多个行业亦将孕育巨大的投资机会。

普华永道预计，未来四年一带一路沿线国家（不含中国）的在线零售市场年复合增长率达16%，2020年可达2,910亿美元的市场规模；同期全球和中国的增速分别为13%和18%。

“随着基础设施的兴建，沿线国家的投资环境将会明显好转起来，各行各业都有机会发展起来。”普华永道一带一路主管合伙人黄耀和表示。

他较为看好的投资领域包括以政府为主导的大型基础设施建设项目；以及电子商务、物流领域、通信和科技行业、医疗保健领域。

普华永道亚太区、中国内地及香港零售及消费品行业主管合伙人郑焕然指出，考虑到沿线蓬勃发展的青年人人口以及消费行为、城镇化发展的加速、不断增长的互联网用户、高移动渗透率，综合各项因素，‘一带一路’沿线已经为发展在线零售业做好准备。

据他介绍，一带一路沿线地区拥有庞大的年轻人口，四分之三人口在44岁以下，而中国这一比例为63%。而且沿线国家和地区的平均移动渗透率高达90%，缅甸的智能手机渗透率甚至已达65%。

未来电子商务的快速发展与科技的应用将密不可分。普华永道全球、中国内地及香港TMT行业主管合伙人周伟然指出，人工智能、AR（增强现实）、无人机、物联网、机器人、VR（虚拟现实）、3D打印和区块链，这八项新兴技术正在改变商业模式和消费者行为，构造新的消费和支付场景、启动新的电子商务生态系统。

“在解决物流行业最后一公里难题，就可以采用新技术，例如无人机。”他指出，不少一带一路沿线国家，人口分布较为分散，利用无人机等新技术可以一定程度上解决物流运输问题。（完）