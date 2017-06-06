卡塔尔称准备接受科威特的调停 以弥合该地区的嫌隙

路透迪拜6月6日 - 卡塔尔外交大臣周二表示，在阿拉伯世界的几个主要国家与该国断交之后，多哈已经为斡旋努力做好准备，并称卡塔尔领导人已推迟演讲，给科威特一个缓和地区紧张局势的机会。

沙特、埃及、阿联酋和巴林周一采取统一行动，与卡塔尔断交。之后也门、利比亚东部政府以及马尔代夫也参与进来，与卡塔尔的交通联系被切断。

卡塔尔埃米尔--塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼(Tamim bin Hamad Al-Thani)昨晚与科威特元首通电话，并决定应要求推迟对卡塔尔民众发表的讲话。科威特仍保持与卡塔尔的外交关系。

卡塔尔决定不会对这些措施采取报复行动。

卡塔尔希望科威特埃米尔萨巴赫能“推进并与危机各方进行沟通，努力遏制事态发展，”卡塔尔外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼(Mohammed bin Abdulrahman al-Thani)对位于卡塔尔的半岛电视台称。

在2014年的海湾政治纠纷中，科威特埃米尔担任了重要角色，卡塔尔埃米尔“把他当作父亲一样，尊重他推迟讲话或采取措施的决定，直至危机情况更加清晰，”半岛电视台援引卡塔尔外交大臣的话称。

穆罕默德对半岛电视台称，针对卡塔尔采取的这些措施，对该国居民和海湾阿拉伯地区的家庭关系产生了“前所未见的影响”，但他表示多哈方面不会采取对抗措施。

卡塔尔“认为必须以对话来解决兄弟国家间的这些分歧”。(完)