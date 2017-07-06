分析：卡塔尔打响LNG价格战第一枪 力争在亚洲主战场保住市场份额

路透新加坡7月5日 - 卡塔尔计划将本国液化天然气(LNG)产量提高30%，为争夺亚洲客户向美国、俄罗斯和澳洲的竞争对手打响了价格战的第一枪。

卡塔尔周二宣布，将在未来五至七年把该国LNG年产量提高至1亿吨，相当于当前全球供应量的三分之一。这一消息使能源市场措手不及。卡塔尔目前与海湾邻国爆发外交争端，在地区内被孤立。

卡塔尔暗示，准备与沙特、埃及、阿联酋和巴林进行持久战。这四个国家周三举行会议，以决定是否继续对卡塔尔实施制裁。卡塔尔之前因被指控支持恐怖主义以及与伊朗保持联系而遭到制裁。

卡塔尔的这一举动将令本已供应过剩的市场雪上加霜，也是对其他LNG出口国不加掩饰的挑战。其他出口国也在提高自身产量。

分析师表示，凭借较低的生产成本以及已经就位的技术设施，卡塔尔很容易打赢这场战争。向市场供应更多LNG将帮助卡塔尔保住其作为全球最大LNG出口国的宝座。目前这一地位面临澳洲的挑战。

“卡塔尔的市场份额正在流失，所以这么做可能是为了想重新夺回LNG的龙头宝座，”研究及经纪公司Sanford C. Bernstein的高级油气分析师Neil Beveridge说。

**放眼亚洲**

LNG是经过超低温处理的天然气，由油轮运送至世界各地。

长久以来，LNG向来具有利基产品特质。由于天然气是比石油或煤炭更环保的化石燃料，而且用途宽广，发电、取暖、运输燃料皆可用，使得天然气已成为行业宠儿。

过去10年中，欧美大型油企，比如皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS、雪佛龙(Chevron)(CVX.N)相继砸下重金，甚至比投资在石油的支出还要多，特别是想通过其在澳洲的超巨型项目来主宰LNG市场。

LNG市场份额的主战场在亚洲，这儿消费了全球70%的天然气供应。当地将天然气视为既可应对能源需求暴增，却不会像煤炭般增加污染的重要燃料。

全球最大的LNG买家来自公用事业，日本和韩国是主力。这些公用事业的消息人士们对卡塔尔的举动大表意外。

“我们得弄清楚卡塔尔为何想提高产出...我们还没有计划从卡塔尔进口新LNG，”韩国Korea Gas Corp发言人Kim Young-ki说；该公司是全球最大的LNG单一买家。

**扩大生产**

就在卡塔尔宣布此事的前一天，伊朗与法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)和中国石油天然气集团公司(CNPC)签署一项新合同，将共同开发其规模庞大的南帕斯(South Pars)天然气田。该天然气田为伊朗和卡塔尔所共有。

Beveridge表示，道达尔重启伊朗天然气田的开发工作，卡塔尔增产的举动可能是对此做出回应。

为了巩固自家的市场份额，全球最大天然气生产商--俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)周二晚间表示，其将在2019年底前开始透过新的管线向中国输气，时间点早于许多人预期。

中国已经是大多数大宗商品的最大消费国，而在其大举投资以扩大其LNG和管线基础建设后，其亦将成为最大的天然气消费国。

澳洲已投资数以千亿计美元，以期在2019年前取代卡塔尔成为全球最大的LNG出口国。卡塔尔面临的挑战正在升高。

卡塔尔国营的Qatar Petroleum已与美国石油巨擘埃克森美孚(Exxon Mobil)合作生产LNG，极力扞卫其市场地位。

LNG及凝析油的出口让卡塔尔致富，尽管自2014年以来LNG价格下跌了70%，油价则下跌逾50%。

以当前价格计算，若将LNG年出口量提升至1亿吨，将带来约300亿美元收入，另外还可通过出售凝析油获得60亿美元。

根据世界银行的数据，这相当于卡塔尔每人获得12万美元，足以将该国推上全球最富裕国家的宝座。

**竞争激烈**

受卡塔尔举动挑战的主要LNG生产商，是那些尚未能吸引到投资的业者，特别是在美国的生产商。

到目前为止，仅有Cheniere (LNG.A)出口美国LNG，但还有其他企业有意加入，总产能达到每年1.5亿吨。

Wood Mackenzie的能源顾问Chong Zhi Xin表示，卡塔尔低成本LNG的扩张“正把许多新项目挤出市场”。

在供应过剩、且买家不愿签署新的长期合约时，向市场大幅增加LNG供应，料将促进亚洲现货LNG市场的交易，因为有更多合约外供应将根据短期需求进行交易。目前为止长期合约占据了大部分供应，而现货LNG市场在总体供应中仅占15%的比重。

而在这场对市场份额的激烈争夺中，消费者成为最大的赢家。

“LNG产能的扩张会令LNG价格在更长时期内处于更低水平，”Wood Mackenzie亚洲燃气与LNG研究主管Kerry Anne Shanks说。“对天然气买家而言，这是个好消息。”

卡塔尔断交风波互动图表：tmsnrt.rs/2sinDGg

(完)