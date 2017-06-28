卡塔尔对阿拉伯国家的要求说不 沙特表示没有商量余地

路透华盛顿6月27日 - 沙特外长朱贝尔(Adel al-Jubeir)周二表示，沙特和其他阿拉伯国家为了让卡塔尔停止支持恐怖主义而提出的多项要求没有商量余地。

卡塔尔则反驳，对其支持恐怖主义的说法以及那些要求毫无依据且不可接受。该国此前还表示，那些要求是为了控制它的主权。

在被记者问到那些要求是否没有商量余地时，朱贝尔说：“是的”。

“我们说得很清楚了，我们这边采取我们的措施，该轮到卡塔尔那边弥补他们的行为了，一旦他们照做了，问题将能解决，如果他们不做，那那他们会继续被孤立，”朱贝尔说。

如果卡塔尔想重回海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)，“他们知道自己必须该怎么做，”朱贝尔说。

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周二与卡塔尔外交部长阿勒萨尼(Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani)在美国国务院进行了会晤。

半岛电视台报导，阿勒萨尼对朱贝尔回应称，那些国家所声称的没有证据来证明，不是合理要求。

“要求必须是切合实际的，并且是可执行的，否则就是不可接受的。”半岛电视台引述阿勒萨尼的言论称，“我们与华府都认为，条件的提出应当合乎情理。”

蒂勒森已经表示，他希望阿拉伯国家提出一系列的条件应是“合理的且可行的”。蒂勒森在周日称，四个阿拉伯国家提出的一系列条件中的一部分是卡塔尔很难实现的，但他认为存在很大的空间，为继续谈判解决问题提供了基础。（完）