卡塔尔与委内瑞拉石油部长称油市即将达到平衡

路透玻利维亚11月22日 - 石油输出国组织(OPEC)两个成员国石油部长周三表示，OPEC下周开会时需要延长减产协议，以终结多年来全球石油供过于求的情况。再过一周左右，OPEC将开会讨论石油供给政策。

OPEC与俄罗斯及其他九个非OPEC产油国此前同意减产约180万桶/日，直到2018年3月。外界预期他们11月30日在维也纳开会时，将决定延长这项减产协议。

知情人士指出，全球最大原油出口国--沙特正在游说各国石油部长把减产协议延长九个月。

“在我看来，延长减产协议将有助于我们稳定市场，”卡塔尔能源部长萨达(Mohammad al-Sada)周三指出；他是在玻利维亚Santa Cruz参加天然气出口国会议的间歇发表上述谈话。

他表示，OPEC成功地将全球石油库存压缩到接近五年均值，但该组织需要更多时间来进一步收紧供给。

委内瑞拉石油部长德尔皮诺(Eulogio Del Pino)在该活动上称，随着库存减少，油市已经找到了一些平衡。他认为，可鼓励投资的原油最优价格在每桶60-70美元之间。

美国页岩油生产日益增加，使得OPEC降低全球供应过剩的努力变得更加困难。本周美国产出触及周度纪录高位，达到逾960万桶/日，逼近1970年代触及的1,000万桶/日的月度纪录。

**另一市场过剩**

萨达称，燃气市场供应过剩可能在2020年达到峰值，然后在2025年左右达到平衡。由于页岩气产出及液化天然气(LNG)生产增长，燃气市场也面临供应过剩。

在这样的预期下，卡塔尔今年解除了一项自行实施的针对全球最大天然气气田开发的禁令，这将使得该国可以在接下来几年增加生产。(完)