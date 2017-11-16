港报财经评论：QQ季绩有水份，股民锺爱照收货--信报11月16日

QQ季绩有水份，股民锺爱照收货/ 习广思

新兴市场的抛售潮终于由南美吹到亚洲股市，恒指昨天跌1%，退守28851点，近期升幅较大的动力股如手机供应链股及内险股均出现较大跌幅，获利回吐明显，国企指数11月的反弹浪为近月最弱。腾讯（00700）第三季业绩远胜预期，内里虽然有些水份，但市场看来还是照单全收，持有腾讯逾三成股权的南非公司Naspers股价在当地升了3%，QQ今天对恒指应有一些支撑作用。

腾讯第三季业绩，表面上跑赢分析员的预期好多，股东应占盈利增长69%，市场预测中位数仅39.5%。不过，随着QQ的投资日多，财技活动转趋频繁，盈利中有不少是一次过项目，例如账上的经营溢利增长57%，当中包括其他收益净额39亿元，这反映了众安（06060）上市及其他投资估值上升，去年同期这部分收益只是11.5亿元；此外，期内利息收入增加3.7亿元。若把这两个项目扣除，QQ经营溢利按年升了41%，与分析员的预测并非相差太远。

QQ各项主要业务收入仍然十分强劲，网游升48%，数字内容增56%，网络广告也涨48%，支付及云计算业务等更飙升143%。然而，收入劲升之余，成本涨得更快，期内大增81%；换言之，毛利率受到挤压。QQ最重要的收入来源是增值服务，上季收入增长51%，成本同时涨73%，这情况已持续一段时间。QQ的成本收入比率由去年第三季的46%升至上季的51%，毛利率是2008年第三季以来最低。公司解释是因为较高的分成，以及内容和渠道成本。

当一门生意毛利率不断下降，反映盈利增长动力的持续性也在下降。QQ不同业务的活跃用户增长都有减速或下降情况，例如微信及WeChat的合并用户人数由第二季按年增长19.5%，放缓至第三季的15.8%；换言之，争取新的用户群已没以前般容易，因为它实在已经太大了。要在现有用户群身上赚多一分钱，便要付出更大努力，例如制作更吸引的内容，令他们花更多时间和金钱在服务上。

官媒对QQ旗下游戏《王者荣耀》的猛烈批评，或是政府加强监管，看来都打不倒QQ，民众爱打机和睇视频，官方都冇计。QQ要怎样服侍好用户，令他们在一天24小时中继续花多些钱和时间在QQ的服务上，这真是十分考功夫。

短炒的股民，可以不理会这些长远问题，见动力就追买，但长线投资者可要认真谂吓，现时估值是否合理？每年40%至50%的盈利增长可持续多久呢？

环球投资市场的风险胃纳下降，近期早已有迹可寻，先是南美股债受到抛售，美国垃圾债券市场跌势持续，接着本季表现甚佳的日股上周开始获利回吐，欧洲Stoxx 50指数更是连续10个交易日出现大大小小的阴烛，MSCI环球股市指数连跌5天，这是今年3月以来所未见，昨天这股抛售风终于吹到恒指。

触发这些市场回调的原因有政治，也有经济原因，最重要的理由还是获利回吐，价格虽跌，情况不算恐慌。美国联储局年底几乎铁定加息，市场预期明年3月的加息机会率达60%，加上联储局明年首季还会加码缩减资产负债表，均令市场感到不安，投资者先行割禾青。中共十九大后，经济数据全面放缓，油价及商品价格告跌，种种因素综合起来，资金都是走为上着。

全世界最重要的股市--美股，这头老牛颇有韧力，过去几个交易日一直低开高收，好多投资名家都唱淡，在上升趋势未改变前，跟走势的资金仍会继续恋栈，美滙指数或已完成近两月的反弹浪。

外电引述消息称，联储局副主席人选可能是安联首席经济顾问埃尔埃里安（Mohamed El-Erian）。此君经常在电视露面及在财经报章撰文，他曾是安联旗下的债券大行PIMCO的行政总裁，市场经验丰富，跟候任联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）一样没有深厚的学术背景。这位仁兄一向认为量化宽松扭曲了金融市场价格，不论是股债滙都未能反映实际情况，他曾向外披露，自己重仓的是现金，如果他真的担当副主席之职，会否鼓吹拨乱反正，加快收水呢？然而，当屁股指挥思想及行动，当官又会有另一重考量，怕政策收得太紧危及经济及金融市场稳定。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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