港报财经评论：QQ长城大崩围，跌势扩散持现金--信报12月7日

QQ长城大崩围，跌势扩散持现金/ 习广思

本月初以来的市况飘忽无常，西边晴东边雨，美股好，亚股差。周二铜价忽然大跌4.6%，即时引发对用铜大国中国前景的忧虑，昨天港股不单科技股大跌，跌势扩散至各板块，汽车、保险、银行、地产等等无一幸免，拖累恒指全日劲跌618点，主板成交增至1626亿元，跌势大范围扩散，避无可避，惟有增持现金等待机会。

恒指新贵舜宇光学（02382）昨天大跌12.5%， 其中一个原因是台湾同业大立光预测12月的销售会低于11月份，由于大立光是苹果手机的镜头供应商，投资者因而担心iPhone X的销售前景，包括舜宇及大立光在内的港台一众手机供应链股即时受到抛售，本港的相关股份普遍都泻5%以上，包括丘钛（01478）挫8.9%、瑞声（02018）下滑7.3%、通达（00698）低收6.7%、信利（00732）、比亚迪电子（00285）、高伟（01415）亦一同大跌6.5%。

大立光的营收旺季不旺，过往的12月份是该公司的传统销售高峰，今年有iPhone X都要按月倒退，不禁令人担心iPhone X的销售没有预期之理想，而另一家iPhone金属壳供应商可成11月的营收较10月份更倒退一成，这些数据成为投资者大举抛售手机供应链股的导火线。台股昨天录得外资净沽售3.5亿美元。

苹果十周年纪念杰作iPhone X以人脸识别作为卖点，新功能虽然有噱头，但价格一点不亲民，推出前后股民㷫恰恰，狂炒相关产业链股，本栏当日已泼冷水。近期种种迹象都证明消费者不如股民般盲目，过万蚊部手机，真系要谂谂先，用家都习惯了电子产品应该愈卖愈平，生产商背道而行风险唔细。

这批股份近期跌幅较大，还有是估值太高的问题，投资者一窝蜂追捧，市值日大，去年8月至今瑞声及舜宇先后晋身蓝筹，如今恒指与股价一样都系摸顶，舜宇入恒指未有贡献，反拖累恒指，它及瑞声昨天共拖低恒指60点。

股王腾讯（00700）昨天再跌10元，收报366元，11个交易天只有两日上升，当中有一天只是微升，北水及散户都有点意兴阑珊，千个牌等住买的血肉长城昨天少见咗，有评论指过去十个交易天已有大量牛证打靶，散户震晒出场，可能是见底迹象。加上大摩出来建议趁低收集腾讯及阿里巴巴，认为两股的业务明年仍有强劲增长，与亚洲区的晶片股不同。

腾讯昨天跌穿了今年以来甚具支持力的50天线，下一个重要支持位会是350元，既贴近100天线（现处346.5元），也是10月的横行密集区，为之后大升浪的起点。技术上，这应是好友的一个重要的据守点，不容再失。但估值尚未回到过去五年的平均值，350元的股价水平，相当于2018年预测盈利的33倍，跟五年平均水平26倍仍有一段距离。腾讯最终值几多，一齐都要睇美国的纳斯特100指数会否再下跌，纳指的估值若收缩，腾讯与一众中资科网股是几难撑住。

踏入12月初，美国以外的股市忽然变脸转跌，有说是升幅过多，引发获利回吐，也有评论指是估值太高；不过时间上最吻合的是美国的减税方案落实机会愈来愈大，环球资本开始新一轮的部署。

老特的减税方案以自己的政治利益挂帅，对世界弊多于利。在全球经济同步复苏之际强行减税，只会把美国经济谷得太行，通胀较预期劲，联储局迫于无奈，明年加息唔止会三次，货币政策收紧，在游资宽松时估值大涨的科技股首当其冲，资金会从新兴市场撤资回美国，过去一年成功的投资策略都要倒转头。

老特及共和党高层推出减税方案，口说是刺激经济，实际上更重要的是为自己的前途，个人的减税措施到2025年完结，刚好是老特第二个任期结束。政治上处于弱势的老特，受到通俄门调查的困扰，唯今之计是尽量拉拢支持者，除了永久减企业税招揽商界，他大幅削减前总统设下的两大自然及文化保育区面积，令商人可在当地开发。向可支持他的人派糖，对反对他的死硬派诉求置诸不理，这会是他的行事逻辑。对外他会恢复强硬的贸易保护，确保减税的利益留在国内。减税会为美国经济带来短期的风光，但财赤增加、债务累积，后患无穷。总之一句，此君好麻烦。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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