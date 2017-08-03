港报财经评论：好消息下镬气缩，QQ失色群雄得戚--信报8月3日

好消息下镬气缩 QQ失色群雄得戚/ 习广思

恒指昨天虽延续升势，但在利好消息刺激下，却只升67点，似乎唔多配合。好消息之一是苹果公司在美股收市后公布胜过预期的季绩，带动纳指期货升近1%，亚洲区的苹果供应链股亦受追捧，本港上市的瑞声科技升4.8%，为表现第二好蓝筹；惟「股王」腾讯先升后跌，有些失色。恒指2017年预测市盈率已超过13倍，资金轮流炒作大蓝筹，否则很快会升爆灯，追落后仍将主导短期市况。

港股收市后，渣打公布胜于预期的业绩，管理层对前景的言论也颇为正面，但不派息，股价在伦敦跌了5%。印度央行宣布减息，印度股市及债市掉头下跌。

好消息公布后，股价不升反跌，通常反映现水平已预支了不少利好的期望。

欧洲股市方面，不单止渣打大跌，法国兴业银行及德国商业银行一样在业绩公布后见光死，市场的风险胃纳看来正在收缩。

九仓股价昨天升5.7%，是表现最好蓝筹。摩根士丹利预料，九仓股价未来60天大有机会上升，博本月9日公布中期业绩时会有重组业务的好消息，目标价睇73港元。

「摩笛」响起，芬佬埋堆托起股价，近期大行这类短线投机操作愈来愈多，散户追入要小心，人家大户可能收了一段时间货才忽然炒上，人哋入货成本低，有本钱先炒上后派货，散户跟风追入则随时会接火棒。

腾讯昨天先升后跌，「股王」都好少咁失威。QQ估值上已十分之高，要拉埋明年的盈利增长，咁嘅市盈率才勉强讲得通。券商12个月平均目标为311.4港元，昨天收报312.6港元，已高过目标价。根据往绩，股价鲜有超越目标价好多，除非大行在腾讯8月16日公布季绩前后再提升目标价，否则QQ要大升都有些难度。

近日QQ的买卖牌可说泾渭分明，中资及散户行牌为买方，主力沽家清一色外资大行，德意志、大摩、高盛、花旗等一大堆，310至317港元间的争夺战都会几激烈。

全球最大上市对冲基金Man集团的基金经理对本币发行的新兴市场债券转趋审慎，该公司的Lisa Chua接受彭博访问时表示，这些市场的仓盘已颇为拥挤，该公司过去几个月已部署沽空，准备一次调整的来临。由于美元贬值，新兴市场的本币债券自3月起回报逾8%。

新兴市场的债股滙是否兴隆，很视乎美元走势，未来一两个月，美元若出现较大反弹，新兴市场股债来一次较大规模的调整并不出奇。7月亚洲股市虽然反弹，但流入韩台股市的外资买盘大不如上半年，相信港股亦有此情况。

近期港股成交额增至逾千亿元，与短线炒作盘及中资南下的关系较大，若外资盘开始获利回吐，指数迟早要调整。

8、9月左右环球金融市场的仍是欧美货币政策，债息点走是关键因素。近日内地债息开始上场，踏入8月，人民银行未有如7月般释放出流动性，去杠杆有加码的可能。

楼市方面，广州昨天加码调控楼价，「对房地产专案预售、销售定价不合理的，要坚决予以调整，对不接受政府价格指导的专案，一律不办理网签、不予核发预售许可证。」短期内，其他一线大城市可能会跟随加码调控，偏紧的政策总非股市的朋友，短线追货审慎为重。（完）

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